掃到恒大颱風尾 比特幣續挫 面臨4萬美元保衛戰

中國恒大集團財務危機，也傷到比特幣行情。（路透）

中國 恒大危機引發的抛售潮席捲全球金融市場，比特幣 21日在亞洲早盤繼續重挫，一度跌7.6%至40237美元，面臨4萬美元保衛戰。

這是比特幣自8月初以來的最低點；其他加密幣也大幅下跌。根據CoinGecko.com的報價，乙太幣跌至3000美元以下，Cardano過去24小時跌了大約10%。

彭博資訊說，加密幣挫跌反映投資人權衡恒大財務危機以及本周的美國 聯準會會議。標普500周一（20日）跌1.7%，是5月以來最大單日跌幅。亞洲股市今天續跌。

英國數位資產經紀商GlobalBlock交易員Jonas Luethy表示，「部分人士將暴跌歸因於中國恒大還在發展中的狀況，恒大的財務危機已經在傳統市場造成動盪。」分析師認為，本周比特幣前路崎嶇。

彭博分析，比特幣交易價格雖然並不總是與傳統金融市場同步，但其與那斯達克100指數期貨的30天相關性，自去年2月以來一直是正相關。由於比特幣已日漸整合進入全球金融市場，對於主導全球信心的風險胃口改變，可能會做出更多反應。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）說，該國已經逢低買進比特幣，新增150枚代幣，將持有部位提高到700枚，目前市值相當約3200萬美元。薩爾瓦多政府最近在爭議聲中，宣布正式接受比特幣為法定貨幣。