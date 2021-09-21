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美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

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掃到恒大颱風尾 比特幣續挫 面臨4萬美元保衛戰

編譯黃淑玲／綜合外電
中國恒大集團財務危機，也傷到比特幣行情。（路透）
中國恒大集團財務危機，也傷到比特幣行情。（路透）

中國恒大危機引發的抛售潮席捲全球金融市場，比特幣21日在亞洲早盤繼續重挫，一度跌7.6%至40237美元，面臨4萬美元保衛戰。

這是比特幣自8月初以來的最低點；其他加密幣也大幅下跌。根據CoinGecko.com的報價，乙太幣跌至3000美元以下，Cardano過去24小時跌了大約10%。

彭博資訊說，加密幣挫跌反映投資人權衡恒大財務危機以及本周的美國聯準會會議。標普500周一（20日）跌1.7%，是5月以來最大單日跌幅。亞洲股市今天續跌。

英國數位資產經紀商GlobalBlock交易員Jonas Luethy表示，「部分人士將暴跌歸因於中國恒大還在發展中的狀況，恒大的財務危機已經在傳統市場造成動盪。」分析師認為，本周比特幣前路崎嶇。

彭博分析，比特幣交易價格雖然並不總是與傳統金融市場同步，但其與那斯達克100指數期貨的30天相關性，自去年2月以來一直是正相關。由於比特幣已日漸整合進入全球金融市場，對於主導全球信心的風險胃口改變，可能會做出更多反應。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）說，該國已經逢低買進比特幣，新增150枚代幣，將持有部位提高到700枚，目前市值相當約3200萬美元。薩爾瓦多政府最近在爭議聲中，宣布正式接受比特幣為法定貨幣。

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