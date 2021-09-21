中國救不救恒大？花旗：會避免李曼時刻 S&P：恐違約

房地產巨擘恒大集團深陷財務危機，市場正在討論中國政府是否會出手挽救。（路透）

中國房地產 巨擘恒大集團深陷財務危機，連帶引發歐美股市20日重挫。現在市場的疑問在於，中國政府是否會出手挽救？花旗分析師 認為，北京將採取行動防止恒大危機成為中國的「李曼時刻」，但信評機構標準普爾（S&P）表示，恒大不可能獲得直接的政府援助，未來的償債瀕臨違約。

花旗認為，北京當局有望出手相救，但一些銀行可能成為犧牲品。花旗分析師在報告中表示：「決策者將堅持防止系統性風險的底線，以爭取時間化解債務風險，並推動整體信貸環境邊際寬鬆」。

花旗分析銀行的高風險房地產企業貸款曝險後，結果顯示，中國的民生銀行、平安銀行和光大銀行的信貸風險最大。

花旗分析師表示，南京銀行、重慶農村商業銀行、中國郵政儲蓄銀行則較不容易受到衝擊，「我們認為下跌會帶來逢低買入優質公司的機會」。

Jefferies金融集團分析師陳姝瑾（Shujin Chen）也認為因恒大而引發的系統性風險機會很小，建議投資人逢低買進銀行股。

不過，標普（S&P）對此有不同看法。標普分析師在20日的報告中表示，恒大危機可能進一步衝擊投資人對中國房地產產業和廣泛垃圾級信用市場的信心。

標普分析師指出：「我們認為，只有當影響廣泛蔓延導致多個大型建商倒閉、並為經濟帶來系統性風險時，北京才會被迫介入。」「如果只有恒大倒閉，不太可能引發這樣的情節。」

標普的報告指出，一些較弱的房地產企業已經失去境外再融資的管道，新的還款計畫「可能仍然被證明過於樂觀，難以執行」，但同時間，「基本面穩健的大型房企仍然可以在市場上融資」。

關於恒大危機蔓延的疑慮已經引發全球拋售，投資人正思忖關於過去一年中國政府嚴控房市、限縮債務成長的三道紅線政策，關於中國政府可能會如何協助恒大或其他建商的市場討論愈來愈多。