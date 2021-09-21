我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加總理杜魯多贏得第3任 仍無法組多數政府

美邊境騎警疑揮繩抽打海地移民 白宮：慘不忍睹

中國救不救恒大？花旗：會避免李曼時刻 S&P：恐違約

編譯葉亭均／綜合報導
房地產巨擘恒大集團深陷財務危機，市場正在討論中國政府是否會出手挽救。（路透）
房地產巨擘恒大集團深陷財務危機，市場正在討論中國政府是否會出手挽救。（路透）

中國房地產巨擘恒大集團深陷財務危機，連帶引發歐美股市20日重挫。現在市場的疑問在於，中國政府是否會出手挽救？花旗分析師認為，北京將採取行動防止恒大危機成為中國的「李曼時刻」，但信評機構標準普爾（S&P）表示，恒大不可能獲得直接的政府援助，未來的償債瀕臨違約。

花旗認為，北京當局有望出手相救，但一些銀行可能成為犧牲品。花旗分析師在報告中表示：「決策者將堅持防止系統性風險的底線，以爭取時間化解債務風險，並推動整體信貸環境邊際寬鬆」。

花旗分析銀行的高風險房地產企業貸款曝險後，結果顯示，中國的民生銀行、平安銀行和光大銀行的信貸風險最大。

花旗分析師表示，南京銀行、重慶農村商業銀行、中國郵政儲蓄銀行則較不容易受到衝擊，「我們認為下跌會帶來逢低買入優質公司的機會」。

Jefferies金融集團分析師陳姝瑾（Shujin Chen）也認為因恒大而引發的系統性風險機會很小，建議投資人逢低買進銀行股。

不過，標普（S&P）對此有不同看法。標普分析師在20日的報告中表示，恒大危機可能進一步衝擊投資人對中國房地產產業和廣泛垃圾級信用市場的信心。

標普分析師指出：「我們認為，只有當影響廣泛蔓延導致多個大型建商倒閉、並為經濟帶來系統性風險時，北京才會被迫介入。」「如果只有恒大倒閉，不太可能引發這樣的情節。」

標普的報告指出，一些較弱的房地產企業已經失去境外再融資的管道，新的還款計畫「可能仍然被證明過於樂觀，難以執行」，但同時間，「基本面穩健的大型房企仍然可以在市場上融資」。

關於恒大危機蔓延的疑慮已經引發全球拋售，投資人正思忖關於過去一年中國政府嚴控房市、限縮債務成長的三道紅線政策，關於中國政府可能會如何協助恒大或其他建商的市場討論愈來愈多。

中國 分析師 房地產

上一則

逢低買進？小摩：基本面沒變 這波下跌是機會

延伸閱讀

恒大許家印中秋發「家書」致員工：儘快走出至暗時刻

恒大許家印中秋發「家書」致員工：儘快走出至暗時刻
「只吃進口水果」恒大高管爆帝王級別奢華癖好 惹眾怒

「只吃進口水果」恒大高管爆帝王級別奢華癖好 惹眾怒
恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點

恒大債務危機加劇市場震盪 美股道瓊早盤跌逾500點
擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元

擔心恆大危機擴散 比特幣價格跌破4.5萬美元

熱門新聞

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

2021-09-16 16:45
美國聯準會的「減碼年」即將到來，但真正讓經濟痛苦的會是財政支持方案的減縮。路透

真正讓美經濟痛苦的不是聯準會減碼 是「財政版」減碼

2021-09-19 19:15
（pexels）

Z世代1/5受訪者打算50歲前退休 4招助美夢成真

2021-09-20 13:20
史坦普500指數周五收在4,432.99點，已跌破50日均線。美聯社

美股跌至四周來谷底 若再大跌將是逢低進場時機

2021-09-18 07:27
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恆大許家印

2021-09-16 22:17

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地