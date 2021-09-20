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逢低買進？小摩：基本面沒變 這波下跌是機會

編譯季晶晶／綜合報導
摩根大通的策略師說，雖然美股20大跌，但他們對基本面的觀點保持不變，認為這波下跌是逢低買入的機會。（美聯社）
摩根大通的策略師說，雖然美股20大跌，但他們對基本面的觀點保持不變，認為這波下跌是逢低買入的機會。（美聯社）

包括摩根大通Marko Kolanovic在內的策略師認為，標普500指數周一創下6個月來最大跌幅的走勢，是逢低買入股票的機會，因為全球經濟復甦有望回暖。但摩根士丹利說，美股暴跌20%的可能性增大。CNBC知名財經節目主持人克瑞莫（Jim Cramer）建議再等等。

小摩策略師撰寫客戶報告說：「我們認為，隔夜加劇的市場賣壓主要受到較差流動性環境下的技術性拋售，以及主動型交易員對感知風險的過度反應所推動。我們對基本面的觀點保持不變，認為這波下跌是逢低買入的機會。」

由於投資人擔心中國大陸房地產業和聯準會減碼前景，標普500指數周一下跌2.5%，創3月以來最大跌幅，而自9月2日高點以來的跌幅擴大至接近5%。

隨著標普500連續第二天低於50日均線，商品交易顧問（CTAs）等電腦驅動的投資人加大拋售力度。野村證券策略師Charlie McElligott警告，根據價格波動來配置資產的波動基金可能被迫出售高達400億美元資產。

但Kolanovic重申小摩看漲美股的看漲立場，並提到上周該團隊將標普500指數年終目標上調100點至4700點，主因是Delta變種病毒引發的疫情緩解，以及企業財報優於預期。

這與摩根士丹利策略師的觀點形成鮮明對比。大摩策略師認為，美股下跌超過20%的可能性增大。雖然這是最糟糕情況的假定，但大摩說，有證據開始顯示經濟成長趨弱、消費者信心下降。

CNBC知名財經節目主持人克瑞莫（Jim Cramer）周一表示，恒大對大陸絕對是系統性風險，卻不致於對美國經濟和金融構成重大風險。但他預期華爾街的拋售會持續，建議投資人買進之前再等一下，充分把握美股回檔的機會。

他說：「不經思考逢低買進在過去15個月是很棒的策略，但面對我們現在遭遇的嚴重拋售則毫無價值。」

他補充說：「我一直鼓勵各位，在向來是一年內表現最疲弱時期前賣出。除非我找到改變主意的理由，否則無法變得積極。目前找不到。所以，如果你想下手買，請找出個理由。扣扳機前不妨讓9月下旬的慘狀充分展現。」

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