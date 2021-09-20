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道指下跌614點 跌幅2個月最大 史指5/12後最糟單日

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道指下跌614點 跌幅2個月最大 史指5/12後最糟單日

財經新聞組／綜合報導
由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。美聯社
由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。美聯社

由於出現幾個全新風險，投資人在9月繼續觀望，美股本周開市大跌。

史坦普500指數下跌75.26點或1.7%至4357.73點，所有類股都下跌，創下5月12日以來最差單日表現。道瓊工業平均指數下跌614.41點或1.78%至3萬3970.47點，為7月19日以來最大單日跌幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌330.06點或2.19%至1萬4713.9點。

讓人樂觀的是：道指並未收於最低點。道指一度下跌971點。

拋售的原因有很多：

●投資人擔心陷入困境的中國房產市場會蔓延到金融市場。亞洲交易時段，香港股市出現大幅拋售，恆生指數暴跌4%，陷入困境的地產開發商中國恆大集團處於違約邊緣。

●聯準會(Fed)自21日展開為期2天會議，投資人擔心在通膨飆升和就業市場改善之後，Fed會釋出訊號，準備開始取消貨幣寬鬆措施。

●隨著北美寒冷天氣將近，由Delta變種病毒導致的新冠確診病例數仍維持在今年1月的水平。

●根據股票交易員年鑑，9月是全年表現最差的月份，平均下跌0.4%。歷史數據顯示，下半月的拋售幅度更大。

●隨著提高債務上限的最後期限臨近，投資人還擔心華盛頓陷入兩黨惡鬥。國會在休會後重回華府，須通過資金法案以避免政府關閉。

20日的拋售讓史指在盤中一度比紀錄高點低5%。由於投資人在財政和貨幣紓困措施支持市場之下繼續逢低買入，美股已很久沒有面臨如此大規模的拋售。史指收盤比9月2日創下的歷史高點低4.1%。

與全球經濟成長相關的股票全面大跌。福特下跌5.39%。通用汽車(GM)和波音分別下跌3.82%和1.81%。鋼鐵生產商Nucor下跌7.64%。

由於擔憂全球經濟，WTI原油下跌2%，能源股暴跌。能源類股下跌3.3%，在11個史指類股中表現最差。APA下跌6.11%，而西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)均下跌超過5.4%。赫斯(Hess)也下跌5.24%。

由於投資人尋求安全保障，債券價格上漲，推動10年期美國國債殖利率下跌6個基點至1.31%。

由於利率下降可能會抑制獲利，大型銀行股受到打擊。美國商銀和摩根大通均下跌約3%。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)寫道：「股市周期中期轉型將隨著史指出現滾動修正而結束。」「獲利修正、消費者信心和採購經理人指數都有下跌風險。」

他表示，「最糟結果」有可能導致拉回20%以上。密西根大學9月消費者信心指數為71，略高於8月的9年來最低水平。

華爾街的恐懼指標Cboe波動率指數(VIX)躍升至28點上方，為5月以來最高水平。

Harris Financial Group執行合夥人考克斯(Jamie Cox)說，「我們目前處於資訊真空。」國會在債務上限問題上陷入僵局，對政策變化或貨幣政策失誤的擔憂，以及一連串的增稅提議都抑制了投資人情緒。當這些情況發生時，就會出現修正。」

本月至今，美股走勢一直與歷史趨勢一致。道指下跌3.9%，史指下跌3.7%，那指下跌3.6%。

Fed主席鮑爾將於22日在為期兩天的會議結束時召開新聞發布會。鮑爾曾表示，所謂的縮減購債可能會在今年發生，但投資人等待更多細節，尤其是在鮑爾上次發表評論後，經濟數據呈現喜憂參半結果。

部分投資人認為，這只是9月可能發生的正常股市表現。

Sevens Report創辦人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中指出，「今天下跌的原因與上周相同：對中國有關恆大、監管和疫情的擔憂，Fed縮減購債規模和可能加稅，但周末並沒有任何新事件能說明今天為何下跌。」

其他風險資產也同步下跌。比特幣一度大跌10%至4萬3000元以下。

大多數商品都處於下跌狀態。黃金是少數上揚的大宗商品，上升0.5%至1760元。

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