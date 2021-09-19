美經濟數字好壞摻雜 聯準會政策預料維持謹慎

聯邦準備理事會。(路透)

美國 正從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復元氣，聯邦準備理事會（FED）下周會議，預料將審慎衡量經濟現況是否足夠穩健，可開始撤回刺激復甦方案。

法新社報導，聯準會 公開市場委員會（FOMC）21日起為期2天會議，最後可能按兵不動，就像許多國家最近做法。

分析家預期，聯準會應不致立即開始放緩購買大量債券 的動作；而公開市場委員會也會公布新的經濟預測，比起3個月前公布的數字，可能也不會有多大改變。

RSM US首席經濟學家布魯蘇拉斯（Joe Brusuelas）表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在下週會後記者會中，「可能藉機釋出訊息，預告減碼購債腳步將至。而時程可能會是11月宣布、12月開始行動」。

聯準會於2020年3月起採取數項緊急措施，迅速因應COVID-19疫情，以避免美國經濟崩跌。

聯準會除了將基準利率調降至零，並開始大量買進債券與其他證券，好讓信貸環境寬鬆，確保金融體系運作正常。

鮑爾曾說，聯準會可能在今年底前開始縮小購買債券動作；但專家預期聯準會會慢慢來。