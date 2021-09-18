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Fed本周開會 市場估最快11月例會才宣布縮減QE

編譯湯淑君／綜合外電
負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定美東時間22日（周三）下午2時公布利率決策。 路透
負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定美東時間22日（周三）下午2時公布利率決策。 路透

在新冠肺炎疫情復熾拖慢就業成長陰影下，美國聯準會（Fed）本周舉行貨幣決策會議時，可望為日後縮減購債鋪路，但強調任何政策調整將視就業成長而定。

負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）預定美東時間22日（周三）下午2時公布利率決策，屆時也將發布最新經濟展望，以及顯示官員利率預測的「點狀圖」。最新預測將考量多變的夏季數據（非農新增就業人數6月和7月各增近百萬人，8月卻急縮） 、比預期強的通膨率，以及新冠肺炎確診和死亡病例激增。

路透報導，Fed主席鮑爾已表明，今年內可能開始縮減每月1,200億美元的購債規模，朝結束危機時期祭出的量化寬鬆（QE）政策跨出第一步。但8月新增就業僅23.5萬人，遠低於預期，可望使Fed暫且觀望，保持各種選項——若就業成長反彈且疫情消退，最快可能在11月初Fed下次例會時宣布縮減購債；若疫情阻撓復甦，可能往後延。

路透最新調查顯示，逾六成受訪經濟學家預期，Fed將在12月開始調整購債計畫。受訪者也調降美國今年經濟成長預測。一周前金融時報（FT）的調查顯示，40%以上的受訪學者相信，Fed將於11月宣布「退場」計畫，31%預料會在12月後宣布。但如果新冠肺炎疫情進一步擴散，且就業成長停頓，約25%預料要到明年才會宣布。

彭博資訊的經濟學家也預測，Fed會在11月正式宣布退場計畫，12月開始行動。

曾任Fed理事的耶魯管理學院教授英格里旭說：「假如（就業）成長步調大幅減速，就提不起勁啟動縮減購債。會想等更多數據，如果令人失望，想必最後會靜觀其變…這次聲明很棘手，既要開啟（縮減購債）大門，但同時不畫地自限。」

這凸顯美國9月就業報告的重要性。這份報告訂於10月8日公布，可能顯示新冠變種病毒Delta帶來的衝擊是否超出Fed官員所料。

目前Fed官員對何時啟動縮減QE意見分歧。多位FOMC成員，包括紐約、亞特蘭大和里奇蒙聯邦準備銀行總裁威廉斯、波斯提克和巴金，都主張先觀察進一步數據再說；Fed理事沃勒等鷹派則主張事不宜遲，以免助長資產泡沫。

Fed已表明，除非就業市場復甦出現「進一步實質進展」，否則將維持現行政策不變。美國疫情期間流失千萬個工作，截至今年8月只恢復不到一半。最近通膨力道減弱，也沖淡加速行動的迫切感。

就業 疫情 美國

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