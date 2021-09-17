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Fed高層去年涉炒股大賺 鮑爾下令加強規範

編譯王巧文／綜合報導
Fed發言人表示，鮑爾上周已指示「重新且全面評估官員在獲准持股和金融活動方面的道德規範」。(路透)
Fed發言人表示，鮑爾上周已指示「重新且全面評估官員在獲准持股和金融活動方面的道德規範」。(路透)

在美國聯準會（Fed）兩位官員被揭露去年持股或股票交易價值達數百萬美元後，Fed主席鮑爾已下令評估Fed官員在金融交易方面的內規，可能加強規範。

CNBC報導，Fed發言人表示，鮑爾上周已指示「重新且全面評估該央行官員在獲准持股和金融活動方面的道德規範」。

此前，民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）致函12位地區聯邦準備銀行總裁，呼籲應禁止Fed高層持股或從事股票交易。

Fed發言人說，鮑爾下令審查，「是因為對聯邦準備（體系）有效履行重要使命而言，美國人民的信任至關重要」，「這項審查將有助確定進一步收緊這些規則和標準的方法。聯準會將酌情更改」。

上周揭露的財務資訊，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）去年進行多筆股票交易，金額逾百萬美元；波士頓聯準銀行總裁羅森格倫（Eric Rosengren）去年除了投資房地產，還持有輝瑞、雪佛龍及AT＆T等股票。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）去年很少進出股市，但卻持有諸多資產，包括一檔投資馬拉松石油、英國石油（BP）等能源巨頭的共同基金。

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