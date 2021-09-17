展望Fed會議 道指連跌3周

由於新冠病毒捲土重來、聯準會(Fed)下周召開會議以及9月股市歷來表現疲軟趨勢，投資人仍保持謹慎態度，股市下跌。美聯社

由於新冠病毒捲土重來、聯準會(Fed)下周召開會議以及9月股市歷來表現疲軟趨勢，投資 人仍保持謹慎態度，股市下跌。

道瓊工業平均指數 下跌166.44點或0.48%至3萬4584.88點，主受道氏公司下跌近2.9%拖累。史坦普500指數下跌40.76點或0.91%至4432.99點。那斯達克綜合指數下跌137.96點或0.91%收於1萬4584.87點。

大型科技股大多下跌，社交媒體巨頭臉書下跌2.24%，Alphabet下跌1.96%。蘋果和微軟各下跌1.8%左右。

美國 食品和藥物管理局(FDA)諮詢委員會拒絕向公眾注射輝瑞和BioNTech的新冠病毒疫苗計畫。輝瑞下跌1.28%，BioNTech下跌3.61%。Moderna下跌2.41%。

根據股票交易商年鑑，史指在9月平均下跌0.4%，是全年最糟單月，歷史並不站在市場一邊，特別是17日代表史上的疲軟期，因為9月大多數跌幅通常發生在下半月。

9 月的一些波動通常與17日收盤時發生的「四巫日」有關；這是股指期貨、股指期權、股票期權、個股期貨的到期日。

高盛衍生品研究主管馬歇爾(John Marshall)在報告中寫道：「由於投資人不確定性上升、持續的病毒不確定性以及重大的貨幣和財政政策催化劑，預計下個月的波動性將增加。」他引用數據指出，從8月到10月，史指的波動性通常會增加27%。

本周股指全面走低。道指本周下跌0.1%，連續第3周下跌，為2020年9月以來首見。史指下跌0.6%，連續第2周下跌。那指本周下跌0.5%。

本月股指也同步下跌。道指9月至今下跌2.2%；史指下跌2%，但仍僅較歷史高點低2.5%。那指本月下跌1.4%。

Fed下周將召開為期兩天的會議，預計22日會公布更多內容，說明何時可能開始放緩每月1200億元的債券購買計畫。這些購債計畫支持了經濟復甦，但也可能助長通膨飆升。

美國10年期國債上漲4個基點至1.37%。

Fed主席鮑爾曾表示，所謂的縮表可能會在今年發生，但投資人想等待更多細節。隨著Fed開始取消寬鬆政策，一些投資人擔心資產價格會下跌。

《華爾街日報》報導景順(Invesco)基金經理人正與道富(State Street)談判資產管理業務合併，管理1.5兆元資產的景順股價上漲5.42%。