這位策略師仍看多美股：1道陽光 驅散3朵烏雲

聯準會（Fed）何時啟動縮減購債計畫，是投資人此刻三大憂慮之一。路透

美國散戶投資 人協會（AAII）每周調查顯示，散戶信心近來大幅下滑，看多美股與看空的差距急遽擴大，本周這項散戶多空指標更從上周的正12%掉到負17%，是2020年10月來最低，也寫下2019年8月來最大單周降幅紀錄。

財經網站MarketWatch報導，投資人信心急轉直下往往缺乏根據，若在市場一片悲觀時逢低承接，獲利機率不低。舉例說，若在去年10月趁美國總統大選 前市場彌漫不確定性時進場買進，獲利可觀，標普500指數之後大漲33%。

Truist Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner指出，目前有三大顧慮使投資人愁眉不展，但他認為這三項利空因素被誇大了。

一，經濟成長觸頂

Lerner認為，諸多跡象顯示，新冠變種病毒Delta肆虐，只是延緩、而非抑制了經濟成長 。他說：「我們現在認為，今年美國經濟成長率大約可達6.2%，明年再穩健成長4.5%，仍將是疫情前趨勢水準的兩倍左右。」花旗美國經濟驚奇指數（ESI）降幅太深，已觸及通常傾向止跌回升的水準。

二，Fed縮減購債

聯準會（Fed）將開始縮減量化寬鬆（QE）購債規模，是另一塊壓在投資人心上的大石。但Lerner認為，Fed已把縮減購債的大方向講得很明白了，無論何時啟動，明年Fed仍會繼續買債券，只是少買些而已。況且，現在的經濟情況比2013年發生「縮減恐慌」時強多了。

三，加稅

另一個問題是，美國國會正考慮對企業和投資人加稅。Lerner說，目前的市場共識看法是，美國企業稅率可能從21%上調至25%，對獲利逾40萬美元者徵收的資本利得稅可能從20%提高到25%。

Lerner表示，檢視歷來稅務政策對市場報酬和經濟成長的影響可知，兩者之間的關係並非一成不變。例如，1950年代稅率雖高，美股報酬率卻是過去70年來最佳的，經濟大環境也很強健；2000年代稅率低，股市卻遭遇科技股泡沫爆破和全球金融海嘯重創。

他說：「這不是說，稅不重要。而是說，研究顯示，影響股市報酬率的因素很多 ，稅只是其中一種。再者，景氣循環的影響往往大於稅務政策。」Lerner說，按目前的加稅提案，他估計會對企業盈餘造成5%的負面影響。

Lerner認為，美股現在有一點很吸引人：相對估值。股票 風險溢價（equity risk premium，ERP）—比較股票估值相對於債券估值的一種指標—現在的水準依照歷史經驗來看，仍意味股票以12個月報酬率計的表現仍比債券強。