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今年最慘富豪 身家縮水280億美元 遠超恆大許家印

編譯季晶晶／綜合外電
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）
中國電商網站「拼多多」創辦人黃崢。（路透資料照片）

根據彭博億萬富豪指數，有個人今年損失財富280億美元，是該指數500位富豪中災情最慘重的一位，甚至遠遠超最近因旗下房地產帝國債台高築而頻上新聞頭條的恆大集團主席許家印， 後者財富減少150億美元。這位全球身家縮水最多的大亨，就是中國電商拼多多集團的聯合創辦人黃崢，拼多多股價在北京大力整頓網路公司後重挫，跌幅超過阿里巴巴和騰訊，連帶影響到他的財力。

光大新鴻基港證券策略師伍禮賢說，跟阿里巴巴和騰訊等擁有成熟獲利模式的同行相比，拼多多更容易受到當局整頓的衝擊，「這是它的股價表現落後其他科技公司的主因」。

截至周三，拼多多的美國存託憑證今年來大跌44%，深於阿里巴巴同期間在美下跌32%。截至周四，騰訊今年在香港挫低20%。

拼多多成立於2015年，市值曾一度達到1780億美元的峰值，現在降到約1,252億美元，黃崢持有該集團28%的股權，目前身家約350億美元。他去年卸任拼多多執行長，今年3月又辭了董事長一職。

彭博指數還顯示，今年淨值損失最大的10位億萬富豪有6位來自中國，包括農夫山泉的董事長鍾晱晱損失180億美元。榜上有名的除恆大的許家印外，還有阿里巴巴的馬雲和騰訊的馬化騰，兩人今年財富分別縮水67億美元和98億美元。

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