台灣留不住Gogoro？ 創投公會：燒錢公司在台募資難

國內新創「獨角獸」睿能Gogoro 16日宣布將赴美掛牌上市，圖為電池換電站。本報資料照片

Gogoro將以SPAC方式赴美掛牌，是繼沛星之後，又一獨角獸海外上市，引起台灣 市場關注；創投公會理事長邱德成直言到國外是對的，他認為，去年Gogoro處於虧損狀態，如果是燒錢公司需要不斷注資，「留在台灣，也會面臨籌資困難」。

獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。國發會致力於扶植創新創業，並於2019年底記者會上宣布，台灣已經孵出2隻獨角獸，分別是睿能公司（Gogoro）與專精於人工智慧（AI）的沛星互動科技（Appier）。

不過今年3月，台灣AI新創獨角獸沛星互動正式在東京證交所Mothers創業板掛牌，時隔半年，另一隻獨角獸Gogoro也將赴美上市；外界憂心，新創獨角獸相繼於海外上市，不願留在台灣，是否資本市場出了問題。

「到國外去我覺得是對的」，邱德成認為不用過度解讀沛星、Gogoro這兩個個案，以Gogoro為例，後續需要的募資規模、對象及承銷商，都不是台灣可以做，不如放手讓他打國際盃，而且美國 資本市場是全世界指標，吸引國際資金幫助台灣新創是件好事。

邱德成分析，新創事業到海外上市主要看2點，一是股東結構、二是募資需求及主要發展區域；他解釋，當公司的股東結構本來就有很多外資，掛牌策略就會很靈活，不見得以台灣為優先掛牌市場，像是沛星為了貼近市場，選擇赴日掛牌。

其次，如果是燒錢的公司、需要不斷募資，也可能選擇海外上市。邱德成說明，去年Gogoro虧損狀況蠻嚴重，在台灣找的到、願意投資 的投資人，多半已經投了，後續需要的資金已經超過台灣可承做的規模，「留在台灣，老實講也會面臨籌資困難」。

Gogoro選擇赴美以SPAC方式掛牌上市，邱德成認為，SPAC相較於傳統IPO，至少可以縮短3年時間，而且只要是有潛力的公司，沒有獲利也不是問題，能夠讓有潛力、需要資金的公司快速獲得掛牌機會。

為了助攻新創業者籌資，金管會今年正式開設台灣創新板和戰略新板，並鎖定Gogoro等企業來掛牌，Gogoro今天仍宣告將赴美上市；金管會對此表示，將持續檢討創新雙板。

不過邱德成認為，不能說政府都沒有幫忙，國發基金過去投了很多錢、金管會也配合修法，只是業者所需資金情況不一樣；此外，台灣承銷商風險承擔能力不如美國強、風險意識又高，不太習慣沒有獲利的公司，這也是很現實的問題。

「不要想是不是覺得台灣不好，其實沒有」，邱德成指出，綠界科技、91APP都在台灣掛牌，前者有興櫃股王之稱、股價站上千元，91APP股價也一度衝破400元，都有相當不錯的表現，企業會依據自身股東結構、發展方向、資金需求，作出不同選擇。