數據多空紛陳 指數跌深拉回

道瓊工業平均指數雖從盤中低點拉回，但因9月季節性疲軟而收低。(美聯社)

道瓊 工業平均指數 雖從盤中低點拉回，但因9月季節性疲軟而收低。

道指63.07點或0.18%至3萬4751.32點，盤中一度下跌274點。史坦普 500指數下跌6.95點或0.16%至4473.75點。那斯達克綜合指數逆勢上漲20.39點或0.13%至1萬5181.92點。

投資 人迎來不同的經濟數據。美國人口普查局報告，8月零售額市場意外增加0.7%。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計下跌0.8%。7月初值則由增加0.5%大幅修正至下跌1.8%。

與此同時，最新的每周失業救濟金申領數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數為33.2萬人。高於《道瓊》調查經濟學者預計的32萬人。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「投資人開始發現一些經濟數據受到delta病毒的影響，並且可能正在等待其部分影響消退。」「接下來幾周股市將出現一些『進兩步、退一步』的走勢。」

史指礦業股Freeport-McMoRan和Newmont跌幅最大，分別下跌6.64% 和3.95%。

前一日大漲的能源股小幅下跌，能源特選產業SPDR ETF下跌0.9%。

從好的方面來看，Moderna上漲1.42%，該公司稍早發布更多關於突破性新冠病例的數據，支持推動全面加強疫苗注射。

史指和道指在9月仍處於下跌狀態。在史指連漲7個月而且今年上漲近20%後，許多華爾街人士預計今年底前的交易會更加坎坷，回報會更低。

17日是最大關鍵，因為9月的最後三分之一交易日往往是本月表現最差的時候。史指通常在9月17日左右達到高點，然後在9月底前被拋售。

這一天也恰逢股票期權、指數期權、股票期貨和指數期貨的到期日，被通稱為「四巫日」，通常會導致交易量飆高。