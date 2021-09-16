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全球今年經濟成長速度 聯合國：近50年來最快

編譯洪啟原／綜合報導
聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預估，全球今年預料經歷近50年來最快的經濟復甦。（路透）
聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預估，全球今年預料經歷近50年來最快的經濟復甦。（路透）

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）15日公布，全球今年預料經歷近50年來最快的經濟復甦，但警告說已開發和開發中國家兩者的不平等持續擴大，可能削弱經濟復甦力道。

報告預估，全球今年的國內生產毛額（GDP）有望大幅成長5.3%，歸因於激進的政策干預，和已開發經濟體推動的疫苗活動取得成功，儘管這些活動尚未臻至完全。報告也說，全球明年的經濟成長可能放緩至3.6%。

根據報告，南半球許多國家尤其受到新冠肺炎疫情重創，財政吃緊、缺乏貨幣政策自主性及難以取得新冠疫苗這三大因素，可能加重開發中國家的經濟壓力。

UNCTAD秘書長格林斯潘說：「無論國內還是國際，這些持續擴大的差距在在提醒人們，如果基本情況保持不變，經濟韌性和成長將成為奢侈品，只有少之又少的人才能享受到紅利。若缺乏可反映多邊主義再次復甦的大膽政策，疫情後的復甦將缺乏公平，無法因應這個時代的挑戰。」

UNCTAD提議，國際社會為開發中國家接種疫苗提供支持，並提議具有系統重要性的國家彼此加強政策協調，以促進經濟擴張，強調政策不夠力或開倒車可能進一步阻礙經濟成長。

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