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「橋水基金」創辦人：現金就是垃圾 加密貨幣值得投資

編譯洪啟原／綜合外電
達里歐警告說，投資人不應太過依賴現金，也說他持有一些比特幣，但認為政府可能破壞加密貨幣市場行情。（路透）
達里歐警告說，投資人不應太過依賴現金，也說他持有一些比特幣，但認為政府可能破壞加密貨幣市場行情。（路透）

全球最大避險基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，投資人不應太過依賴現金，也說他持有一些比特幣，但認為政府可能破壞加密貨幣市場行情。

達里歐周三（15日）接受CNBC專訪時開門見山說：「首先，現金就是垃圾，所以不要抱著現金不放。」

根據彭博億萬富豪指數，現年72歲的達里歐身價為156億美元。達里歐表示，他把一部分的錢投資比特幣，投資額相當於黃金投資的一小部份，而黃金相較於其他資產，投資額也只占一小部分。

達里歐認為，政府不希望加密貨幣取得成功，但這不代表投資人不必讓投資組合多元化。

比特幣是全球最大的數位貨幣，今年來已漲逾60％，但受到監管機構愈來愈多關注，因各國對散戶投資人進入加密貨幣市場感到擔憂。

達里歐說：「如果比特幣最終真的取得成功，他們將會殺死比特幣，但這不代表比特幣不占有一席之地。」

達里歐15日稍晚出席紐約的SALT會議，他對方舟投資管理公司（Ark）掌門、女股神伍德（Cathie Wood）本周稍早對比特幣價格的預估提出質疑。伍德認為比特幣將在五年內飆漲至目前價位的十倍，但達里歐認為這是無稽之談。

到8月為止，橋水旗下旗艦基金Pure Alpha II上漲1.4％，這家公司管理規模1050億美元的避險基金資產。

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