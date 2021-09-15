我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

道指漲236點 9月連跌暫止

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數在9月連續收跌後終於反彈。美聯社
道瓊工業平均指數在9月連續收跌後終於反彈。美聯社

道瓊工業平均指數在9月連續收跌後終於反彈。

道指上漲236.82點或0.68%至3萬4814.39。史坦普500指數上漲37.65點或0.85%至4,480.7點。那斯達克綜合指數上漲123.77點或0.8%至1萬5161.53點。

摩根大通策略師拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在報告中寫道：「即使對近期經濟和商業周期動能放緩感到擔憂，但我們仍然相信強勁的成長將到來，經濟活動必將重新加速。」「我們對股票前景保持樂觀，預計史指在今年年底將達到4700點，明年將超過5000點，因為收益優於預期。」

一些利移經濟數據有助穩定投資人情緒。衡量紐約製造業的紐約Fed帝國指數9月為34.3，遠高於FactSet的18共識估計值，並較8月加速。

隨著WTI原油價格上漲，看好經濟將大幅復甦的投資人尤其看好能源股。能源特選產業SPDR ETF上漲3.7%。埃克森美孚上漲3.35%。

美國國債殖利率上升也有助提振銀行股，花旗集團上漲2.44%，摩根史坦利上漲1.11%。利率走高通常會提高銀行獲利。

與經濟復甦密切相關的工業股也上漲，奇異電氣和開拓重工走高。

在宣布增加股利和規模600億元的股票回購計畫後，微軟上漲1.68%。

拉斯維加斯金沙和永利度假村等賭場股票再次下跌。由於澳門政府希望加強對賭場的監管審查，並且中國衛生當局報告當地新冠疫情再度爆發，這些個股在14日重創後再度下跌。

本月以來股市一直處於恐慌狀態，因為投資人越來越擔心Delta變種病毒會破壞經濟復甦，同時對Fed的下一步行動感到不安。

根據CFRA的數據，歷史上9月一直都是個下跌的月份，自1945年以來平均下跌0.56%。在股指連升8個月後，策略師認為修正可能迫在眉睫。

道指9月來下跌1.6%，史指下跌0.7%，可望為1月以來最差單月表現。

Fundstrat數據顯示，史指全年持續走高，只跌破50日移動均線一次。摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，這可能只是個開始。

他針對史指表示：「周期中期的過渡總是以修正結束。」「也許會在本周，也許是一個月後。然而，我認為今年不會休止，因為一直維持在50日移動均線上，這是通常在復甦階段展現的模式。」

投資 指數 股票

上一則

中國經濟增長放緩 8月消費遠遜預期 9月恐再受疫情拖累

下一則

大仁說財經 | 想要時總是得不到：歡迎來到疫情經濟！

延伸閱讀

經濟復甦腳步放緩 美股早盤持平

經濟復甦腳步放緩 美股早盤持平
「飛馬」軟體 從聊天程式駭入蘋果系統

「飛馬」軟體 從聊天程式駭入蘋果系統
Mu、Lambda變種病毒 流行社區 Delta仍是主要感染病毒

Mu、Lambda變種病毒 流行社區 Delta仍是主要感染病毒
嘲弄草草撤軍 神學士支持者為美國與北約「抬棺送葬」

嘲弄草草撤軍 神學士支持者為美國與北約「抬棺送葬」

熱門新聞

繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

2021-09-11 14:34
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

2021-09-14 14:43
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
諾貝爾經濟學獎得主暨紐約時報專欄作家克魯曼。路透

1970年代停滯性通膨重現？克魯曼：較像1951年

2021-09-14 07:13
即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

通膨低於預期 道指大跌292點

2021-09-14 16:29

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴