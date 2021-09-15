道指漲236點 9月連跌暫止

道瓊工業平均指數在9月連續收跌後終於反彈。美聯社

道瓊工業平均指數 在9月連續收跌後終於反彈。

道指上漲236.82點或0.68%至3萬4814.39。史坦普500指數上漲37.65點或0.85%至4,480.7點。那斯達克綜合指數上漲123.77點或0.8%至1萬5161.53點。

摩根大通策略師拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)在報告中寫道：「即使對近期經濟和商業周期動能放緩感到擔憂，但我們仍然相信強勁的成長將到來，經濟活動必將重新加速。」「我們對股票 前景保持樂觀，預計史指在今年年底將達到4700點，明年將超過5000點，因為收益優於預期。」

一些利移經濟數據有助穩定投資 人情緒。衡量紐約製造業的紐約Fed帝國指數9月為34.3，遠高於FactSet的18共識估計值，並較8月加速。

隨著WTI原油價格上漲，看好經濟將大幅復甦的投資人尤其看好能源股。能源特選產業SPDR ETF上漲3.7%。埃克森美孚上漲3.35%。

美國國債殖利率上升也有助提振銀行股，花旗集團上漲2.44%，摩根史坦利上漲1.11%。利率走高通常會提高銀行獲利。

與經濟復甦密切相關的工業股也上漲，奇異電氣和開拓重工走高。

在宣布增加股利和規模600億元的股票回購計畫後，微軟上漲1.68%。

拉斯維加斯金沙和永利度假村等賭場股票再次下跌。由於澳門政府希望加強對賭場的監管審查，並且中國衛生當局報告當地新冠疫情再度爆發，這些個股在14日重創後再度下跌。

本月以來股市一直處於恐慌狀態，因為投資人越來越擔心Delta變種病毒會破壞經濟復甦，同時對Fed的下一步行動感到不安。

根據CFRA的數據，歷史上9月一直都是個下跌的月份，自1945年以來平均下跌0.56%。在股指連升8個月後，策略師認為修正可能迫在眉睫。

道指9月來下跌1.6%，史指下跌0.7%，可望為1月以來最差單月表現。

Fundstrat數據顯示，史指全年持續走高，只跌破50日移動均線一次。摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)表示，這可能只是個開始。

他針對史指表示：「周期中期的過渡總是以修正結束。」「也許會在本周，也許是一個月後。然而，我認為今年不會休止，因為一直維持在50日移動均線上，這是通常在復甦階段展現的模式。」