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中國經濟增長放緩 8月消費遠遜預期 9月恐再受疫情拖累

記者林汪靜／即時報導
疫情和汛情衝擊，中國8月消費年增2.5%，遠低於市場預期。圖為北京街頭逛街購物的民眾。Getty Images
疫情和汛情衝擊，中國8月消費年增2.5%，遠低於市場預期。圖為北京街頭逛街購物的民眾。Getty Images

疫情復燃和汛情的衝擊下，中國8月工業增加值年增5.3%，創下13個月新低，消費則年增2.5%，也遠低市場預期為一年最低。分析師認為，除了基期抬高的因素，教育和房地產限制政策一定程度明顯影響了消費，結合近日福建疫情擴散來看，預計仍將拖累9月消費並影響中國經濟表現。

中國國家統計局15日公布，8月社會消費品零售總額年增2.5%，為去年8月以來最低水準。而規模以上工業增加值年增5.3%，為去年7月以來最低水準，當時為4.8%。

數據還顯示，1到8月中國固定資產投資年增8.9%，為年內最低水準。期間內民間投資年增11.5%，基礎設施和製造業投資分別增長2.9%和15.7%。

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博表示，8月中國消費年增速大幅低於預期，一方面是疫情導致，另一方面也說明經濟出現一定疲弱走勢，尤其是經濟下行期間，政策面對於教育和房地產的限制措施對於消費數據改善也明顯影響。

展望9月，中信證券固定收益部宏觀研究員馬漢平認為，時值中秋、中國「十一」雙節，目前福建疫情還將對9月整體的消費產生明顯影響，進而影響整體經濟表現。

不過，中國國家統計局新聞發言人付凌暉解讀，受國際環境和中國國內疫情影響，加上基期因素8月指標有所回落，整體來看，經濟運行延續恢復態勢，隨著宏觀政策跨周期調節有效實施，經濟運行有望保持在合理區間。

上海證券宏觀分析師胡月曉也認為，儘管當期數據較去年同期下降較多，超出市場預期回落，但從兩年平均增速來看，經濟第一增長動力投資增速保持平穩，工業增長略有下降。而當前消費疲弱主要長短兩方面因素影響：短期為受疫情、長期為房市泡沫。

他還認為，房市泡沫對中國經濟的後續增長制約因素已較為明顯，因此後續貨幣政策仍將延續穩健中投向結構調整重點。

中國 疫情 投資

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