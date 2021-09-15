史上最大造櫃量 海運「供應鏈危機」仍無法緩解

海運高階主管說，現在其實貨櫃數量並不缺，是調度出了問題。（路透）

金融時報15日報導，雖然中國 的貨櫃箱製造商已經趕工做出破紀錄數量的貨櫃，海運界高階主管仍警告，對於緩解全球供應鏈 緊繃的助益不大。

全球最大的幾家貨櫃箱製造商，諸如中集集團、東方國際、新華昌讓員工加班增加產量，但還是沒辦法滿足客戶的需求，遠洋海運缺櫃的問題持續。

世界最大的貨櫃租賃公司Triton國際公司執行長Brian Sondey說，現今的最大問題不是在全球海運系統內流通的貨櫃數量多寡，而是可以多快把卡在錯誤地方的貨櫃移出來做正確利用。

顧問公司Drewry分析師 John Fossey也說，全球現在流通的貨櫃數量「足夠」承擔貿易量，「現在是物流管理問題多過供應問題」。

主要貨櫃輪公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）估計，貨櫃箱的數量現在已比海運壅塞危機發生前多了20%，赫伯羅德貨櫃船隊經理Niklas Ohling無可奈何，表示還是不能幫忙貨輪早點到達目的地。

根據Drewry的資料，中集集團、東方國際、新華昌這三大中國大陸造櫃公司，大約製造全球80%的貨櫃。今年全體造櫃業者將會生產有史以來最大量的20呎貨櫃，總數為520萬個，比去年增加三分之二。

總部在深圳的中集集團是全球最大貨櫃製造商，上個月製造與銷售貨櫃數量都創新高，上半年乾櫃賣了115萬只，是去年同期的三倍。公司獲利因而由2.39億人民幣衝上44億人民幣（約6.8億美元）。

訂單量大之外，售價也大幅提高，今年6月底一只20呎貨櫃的價格跟2019年年底相比，漲了超過一倍，達3645美元。