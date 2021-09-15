女股神光環失色？Ark資產管理規模縮水 跌出全美前十

由「女股神」伍德執掌的方舟投資管理公司（Ark），資產管理規模縮水，跌出全美十大ETF發行商之列。(路透)

由「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資 管理公司（Ark），一度躍升美國 十大指數股票 型基金（ETF）發行商的前幾名，如今光環失色，跌出這個排行榜之外。

根據彭博行業研究的數據，Ark目前管理約424億美元的ETF資產，按規模排行全美第11名，跌出十大ETF發行商之列。

Ark今年稍早躋身這個排行榜前十名，主要因投資人對伍德的創新視野趨之若鶩。但在Ark推出旗艦基金「方舟創新ETF」，吸金210億美元後，市場競爭愈來愈激烈。

Ark資產管理規模縮水，被競爭對手WisdomTree投資公司超前。同時，市場新秀Dimensional基金顧問公司正緊追Ark，與Ark的資產管理規模差距不到30億美元，這個量化巨頭稍早剛轉換旗下的共同基金。

方舟創新ETF今年來已跌約6%，有別於去年飆漲150%的盛況，通膨和利率持續升高的展望，導致伍德看好的長期科技投資黯然失色。

ETF分析師巴庫那斯說：「投資人追逐Ark的熱潮也許已消退，但Ark依然好得很，資產管理規模超過400億美元，以一家積極發行ETF的獨立券商來說，這相當令人吃驚。」他說，如果Ark能在較艱難的時期堅持下去，這將成為好兆頭，尤其是Ark未來再度受到投資人追捧時。