通膨低於預期 道指大跌292點

即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。(美聯社)

即使通膨數據優於預期，但美股仍回吐早盤漲幅，重回9月的低迷走勢。

道瓊工業平均指數 下跌292.06點或0.84%至3萬4577.57點。史坦普500指數下跌25.68點或0.57%至4443.05點。那斯達克綜合指數下跌67.82點或0.54%至1萬5037.76點。

8月消費者物價指數(CPI)公布後，股指大漲，雖通膨仍顯著上升，但低於預期。不過股指在開盤半小時後轉跌。

與經濟復甦相關的類股下跌。美國商銀領跌金融股。奇異電氣(GE)拉低工業類股。

嘉信理財首席投資 策略師松德絲(Liz Ann Sonders)表示：「要在基本面支持股市，就需要通膨繼續放緩，而經濟前景不會惡化。」

蘋果公司在其年度秋季產品發布會上推出新款iPhone 13，股價下跌近1%，符合歷史規律。

與此同時，投資人湧向最愛的一些科技股，微軟收高。

自勞工部9月3日發布8月就業 報告低於預期之後，股指一直低迷。

松德絲說，「接下來幾周經濟數據變得更加重要，觀察它是否證實8月就業報告顯示的疲軟，或者開始表明可能出現改善。」

9月以來所有三大股指均下跌至少1%。過去兩天股指都是開高拉回。

根據CFRA的數據，9月是史上股市表現最糟單月，自1945年以來平均下跌0.56%。

聯準會(Fed)將於9月21日起進行為期2天的政策會議。Fed正在監測通膨讀數等關鍵經濟指標，以決定何時縮減其疫情期間推出的寬鬆貨幣政策。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「我相信Fed將在9月討論縮減規模，直到11月會議才會正式宣布，然後在年底前實施。」

在華府，眾議院民主黨員提議對企業和富人增稅，以資助3.5兆元的社會安全和氣候政策法案。

Ironsides宏觀經濟管理合夥人納普(Barry Knapp)說，「股市開始接受即將加稅的想法，而下一輪紓困事實上是收緊財政政策，而不是寬鬆，不再是股票投資人以往的觀念。」