蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max。(Business Wire)

蘋果 發表兩款新智慧手機iPhone 13、與iPhone 13 mini，售價分別為799美元與699美元起。

iPhone 13螢幕尺寸為6.1吋，與iPhone 12相同，但是上方容納前鏡頭與感測器的「額頭」區域縮小，變得更為洗鍊。有灰色、銀色、粉色、紅色及藍色等五種顏色。

今年的iPhone 13最小容量改自128GB起跳，此外還有256GB與512GB容量可以選擇。

影片來源：YouTube Apple

iPhone 13螢幕搭載A15仿生晶片， 擁有六核心CPU、四核心ＧPU，有150億個電晶體，是全球最快的手機晶片，CPU比競爭對手快50%，GPU快30%。

神經運算引擎強化機器學習功能，拍照時能迅速準確辨識畫面內容，做出相應的調整。

iPhone 13後端搭配雙攝影鏡頭，這次改為斜角排列。還有新功能「Cinematic mode」電影模式拍攝功能，用iPhone就能拍出像是好萊塢大作的影片，可以隨著拍攝對象不斷改換焦點，變換景深。拍攝時還能即時進行調色，符合Dolby Vision標準。

新的iPhone 13支援更多頻段的5G通訊，支援的5G通訊將遍及60國。

蘋果表示，在配備更明亮的螢幕、更好的相機、更快的晶片下，iPhone 13的續航時間仍舊比iPhone 12多出2.5小時，更大更好的電池讓一整天不必擔心沒電。

這款手機可搭配去年推出的無線充電裝置「MagSafe」，運用磁力吸住手機，也推新款的MagSafe皮革錢包背殼，可以追蹤何時、何地把錢包拿下來。

iPhone 13 mini搭配5.4吋螢幕，其餘功能與iPhone 13相同。

Apple Watch Series7

蘋果今日發表新的智慧手表產品Apple Watch Series7，售價為399美元起。

今年的Apple Watch主打更大的螢幕，比前一代多了20%顯示區域，並且比前一代亮70%，新的表面設計可以善用增加的顯示畫面。

與先前預測不同的是，Series 7依舊維持圓潤的外型設計，沒有變成iPhone 12那樣垂直方正的外型。擁有IP6X的防塵與WR50等級的防水能力，蘋果表示Series 7是蘋果推出最強健的Apple Watch。

Apple Watch Series7也加入快速充電功能，充電速度變快33%，45分鐘就能充飽80%的電量。

新款Apple Watch Series7在鋁殼款式提供了五種顏色選擇，包括灰色、銀色、綠色、藍色與紅色。秋季即將開賣。

新iPad、iPad mini

新的iPad與iPad mini平板電腦，售價分別為329美元與499美元起。

全新的平價iPad有太空灰與銀色兩種顏色可以選擇。擁有更強大的前置鏡頭，可以使用Center Stage人物置中功能，讓使用者在視訊通話時，鏡頭可以追著通話者移動。

蘋果並宣布新的iPad mini，有紫色、粉色、太空灰與香檳金四種顏色，499美元起跳。

變大的8.3吋全面屏螢幕，500燭光亮度，支援廣色域。並採用更新的USB-C接頭，更方便連接相機等各種裝置。iPad mini也獲得5G高速上網支援。

新的攝影鏡頭可以支持4K影片攝錄，前鏡頭也支援Center Stage人物置中功能，新的喇叭也讓聲音更立體。