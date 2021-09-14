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美股道瓊早盤跌逾130點 不過通膨壓力減輕

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數14日早盤開高走低，道瓊跌逾130點，科技股跌幅較輕，那斯達克綜合指數基本上在平盤附近狹幅波動。(路透)
美股三大指數14日早盤開高走低，道瓊跌逾130點，科技股跌幅較輕，那斯達克綜合指數基本上在平盤附近狹幅波動。(路透)

美股三大指數14日早盤開高走低，關鍵的8月通膨數據升幅比預期低，降低了聯準會（Fed）提前縮減刺激措施的可能性，讓投資人沒那麼擔憂，股市因而開高。但開盤約半小時後，景氣復甦類股賣壓出籠，拖累大盤指數翻黑，道瓊指數從最多漲120點轉為跌逾130點。

標普500和那斯達克綜合指數跌幅較小，那斯達克甚至在平盤附近遊走，費城半導體指數小跌不到0.1%，台積電ADR約跌0.2%。稍後將舉行新品發表會的蘋果也在平盤附近波動。

美國8月整體與核心消費者物價指數（CPI）升勢明顯減緩，尤其是月升率，增幅縮至七個月最小，凸顯短期通膨壓力減輕，聯準會（Fed）下周會議面臨的「退場」急迫性也將有所紓解。

8月核心CPI月升僅0.1%，比7月及市場預期的0.3%都低；與去年8月相比，年升率降到4.0%，低於市場預期的4.2%，及7月時的4.3%升幅。月升率降幅大於年升率，顯示短期通膨壓力減輕。

至於整體CPI月升0.3%，低於預期的0.4%，也比7月的0.5%升幅縮小；年升率為5.3%，符合市場預估，比7月時的5.4%升幅稍低。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）指出：「這項消息的重點在於，我們正看到數據有連續改善，而這正是我們必須見到的。我認為Fed會在9月談論退場，但11月的決策會議才會宣布，接著在年底前準備就緒。」

指數 那斯達克 聯準會

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