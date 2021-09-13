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日本首富換人 Uniqlo富豪柳井正被自動化設備大亨超越

編譯葉亭均／綜合外電
日本自動化設備大廠基恩斯以高利潤和高薪聞名。（圖:台灣基恩斯提供）
日本自動化設備大廠基恩斯以高利潤和高薪聞名。（圖:台灣基恩斯提供）

日本首富寶座換人坐！自動化設備大廠基恩斯（Keyence）創辦人滝崎武光已超越快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）的億萬富豪創辦人柳井正，成為日本最有錢的富人。

根據彭博億萬富豪指數，滝崎武光目前資產淨值達到382億美元，原因是基恩斯的股價從去年初至9月13日收盤，股價幾乎翻漲一倍。

相較下，Uniqlo母公司迅銷股價今年來挫跌18%，創辦人柳井正的財富今年蒸發五分之一，目前資產淨值為355億美元。

這代表著，工廠自動化實業家已取代服飾零售大亨成為日本首富，是新冠病毒疫情引發財富排行洗牌的例子。基恩斯也因為即將在10月1日被納入日經225股價指數，股價受到提振。

東京一吉資產管理公高級主管秋野充成表示，財富排行榜這樣的排名可能會維持一段時間，「近期一大影響因素是納入日經225指數」。

滝崎武光是在1974年創辦基恩斯，持續將該公司打造為感測器、測量儀器、機器視覺系統和其他工業自動化設備的製造大廠。這家位於大阪的公司以其高利潤和給予員工高薪聞名。

基恩斯股價從2020年初迄今已大漲96%，公司市值約1,670億美元。若以此計算，基恩斯已躍居全日本市值第二大企業，僅次於豐田汽車。

彭博行業研究分析師北浦岳志表示，隨著世界各地政府實施社交距離措施，疫情已刺激了工廠自動化的需求。他指出，基恩斯的營業利潤率超過50%。

滝崎武光持有基恩斯21%股票，今年財富增加59億美元，同時躍居全亞洲第九大富豪。

柳井正今年來財富損失97億美元，相當22%的財富蒸發，反映迅銷股價下跌。迅銷在7月調降全年營業利益預估，原因是在日本的夏季銷售業績疲軟，且日本和其他亞洲市場的政府實施防疫措施，衝擊服飾銷售業績。

日本軟銀集團創辦人孫正義則是日本第三大富豪，資產淨值為269億美元。

現年76歲的滝崎武光沒有上過大學，但協助發明用於工廠生產線上的精密感測器。他已在2015年卸下董事長職位，現為基恩斯榮譽董事長。

基恩斯股票目前本益比約63倍，彭博行業研究分析師北浦岳志表示，他依然看好基恩斯的展望，因為逾40%的營收來自日本以外地區，「基恩斯擁有在海外成長的強勁潛能」。

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