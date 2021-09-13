疫情略見消退 道指中止連跌

在連續下跌5個交易日後，道瓊工業平均指數13日終於上漲。美聯社

在連續下跌5個交易日後，道瓊工業平均指數 13日終於上漲。

道指上漲261.91點或0.76%至3萬4869.63點。史坦普500指數上漲10.15點或0.23%至4468.73點。那斯達克綜合指數下跌9.97點或0.07%至1萬5105.58點。

根據疾病預防控制中心(CDC)的數據，截至10日新冠病例達到7日平均水平，約為13.6萬例，低於8月底的15.7萬 例平均新增數。知情人士告訴《路透》，輝瑞的新冠病毒疫苗可能會在下個月底獲准用於兒童。

摩根大通分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在報告中表示，「隨著全球繼續從疫情 、寬鬆政策和持續的獲利意外復甦，我們對強勁的全球成長傾向保持風險配置。全球經濟重新開放因delta變種病毒散播而推遲，但它可能在美國和全球消退，後疫情的復甦應該會重新開始。」

隨著油價上漲，能源股大漲。馬拉松石油(Marathon Oil)、APA Corp、西方石油(Occidental Petroleum)和其他能源股是史指漲幅最大的個股。

與重新開放相關的個股也上揚。達美航空和嘉年華小幅走高。傳統週期性類股通用汽車(GM)和花旗集團上漲。

在BTIG以疫情造成供應鏈挑戰為由調降其股票評級後，Nike下跌2.49%。BTIG表示，生產問題可能會嚴重影響Nike的假日銷售。

安聯投資 管理資深投資策略師里普利(Charlie Ripley)指出：「供應瓶頸、庫存短缺、商品價格上漲和運費上漲，都導致投入成本上升。」

通膨擔憂導致股市近期下跌。10日的數據顯示，8月生產者物價上漲0.7%，年增8.3%，是2010年11月以來最大年度漲幅。

里普利說，「10日的批發者物價數據應該讓聯準會(Fed)大開眼界，因為通膨壓力似乎仍未緩解，未來幾個月消費者可能會繼續感受到。」

備受關注的消費者物物指數(CPI)將於14日公布，屆時華爾街將了解有多少成本上漲會轉嫁給消費者。FactSet調查的經濟學者預計，該數據將顯示8月CPI年增5.3%。零售銷售數據將在本周稍後公布。

自勞工部9月3日發布的8月就業報告低於預期之後，股市一直承壓。擔心疫情將繼續阻礙經濟成長，且通貨膨脹將促使Fed採取行動。

Jefferies策略師指出：「delta變種病毒對周期性交易的負面影響顯而易見。」「越來越明顯的是，delta病毒的影響推遲了Fed任何縮減購債規模的想法，正如它為本季至今為止成長型超過價值型的大型科技股提供了全新動力。」

Fed將於9月21日開始為期2天的政策會議，投資人將觀察有關債券購買規模的變化。

儘管上周走跌，但主要平均股指仍相對接近其紀錄水平。道指、史指和那指均比歷史高點低不到3%。