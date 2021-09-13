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供應問題不斷 國際鋁價觸及3000美元創13年新高

中央社倫敦13日綜合外電報導
鋁價在過去3周勁揚15%後，今天繼續走高，倫敦交易所鋁價今天觸及每公噸3000美元。(美聯社)
鋁價在過去3周勁揚15%後，今天繼續走高，倫敦交易所鋁價今天觸及每公噸3000美元。(美聯社)

倫敦交易所鋁價今天觸及每公噸3000美元，創下13年來首見。漲勢來自市場預期目前供應問題恐成為常態，同時需求繼續攀升。

鋁價在過去3周勁揚15%後，今天繼續走高。利多來自中國推動減少氣體排放及節省電力政策，同時製鋁所需原料鋁土礦產國幾內亞發生政變，引發外界擔憂供應中斷。

倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）鋁價今天一度上漲2.6%至每噸3000美元，創下2008年以來盤中最高價紀錄。中國市場鋁價今天更一度大漲5.4%至人民幣2萬3790元，為2006年以來最高價。

煉製需要大量電力的鋁，過去一年價格已大漲約2/3。高盛集團（Goldman Sachs Group）分析師柯里（Jeff Currie）等人今天發布報告指出：「鋁礦供應在中國面臨的政策風險正在升高，在歐洲聯盟（EU）也愈來愈是如此。」

他們表示，由於歐盟碳權和電力供應價格目前皆處於歷史高點，當地煉鋁廠也正面臨成本上漲壓力。

儘管高盛分析師不認為幾內亞近期政變會顯著衝擊鋁土礦供應；但他們指出，當地緊張局勢仍可能製造更多物流瓶頸，使得鋁價繼續面臨上漲可能性。

在美國芝加哥召開的港口鋁峰會（Harbor Aluminum Summit）當中，許多與會人士認為，今年其餘時間和明年多數時間，供應問題將繼續困擾鋁業。有些人甚至預期，最長恐須5年時間才能解決。

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