分析師警告：今秋美股可能跌跌撞撞

儘管今年美股迭創新高，但華爾街分析師警告說，投資人過度樂觀的情緒、股價持續居高不下、以及通膨和供應鏈中斷將影響企業利潤率的預期，今秋美股可能走得跌跌撞撞。美聯社

在資金持續湧入下，美股 今年頻頻刷新歷史最高紀錄，這個現象令部分華爾街分析師憂心忡忡，並且開始警告投資 人，美股在未來幾周和幾月內可能走得跌跌撞撞。

華爾街日報報導，摩根士丹利、花旗、德銀和美銀等公司的分析師本月發布報告，提醒投資人美股當前的風險。今年截至上周四（9日），標普 500指數已54度創下收盤新高，為1995年以來最多。多名分析師認為，美股拉回的可能性愈來愈大，或是至少是報酬率沒那麼好看。

研究人員說，多種因素匯集一起，促使分析師對美股前景謹慎以對，包括投資人過度樂觀的情緒、股價持續居高不下、以及通膨和供應鏈中斷將影響企業利潤率的預期。

美銀證券的策略師上周的報告說，沒有什麼值得興奮的，「還會有什麼好消息」？「很多樂觀情緒已反映在股價上了」。由美國 股票和量化策略主管 Savita Subramanian 領導的美銀團隊，將標普500 指數的年底目標價定為4,250點，比上周五（10日）收盤的4,458.58點 下滑了4.7%，而 2022年的年底目標價則為4,600點。

分析師們對美股的謹慎展望與所謂的 TINA（別無選擇：在過去一年的大部分時間裡主導投資人前景的座右銘）形成鮮明對比。由於債券等其他資產的收益率太低，許多投資人已證明繼續看漲股票合情合理；今年美聯準會的寬鬆貨幣政策也持續提振美股，從網路鄉民追捧的迷因（meme）股到新冠肺炎疫情受惠股，都有豐厚投報率的誘惑。

然而摩根士丹利的策略師在上周的報告中說，已將美國股票的評級下調至「減碼」，目前較青睞歐洲和日本的股票，並認為持有現金的吸引力與日俱增。摩根士丹利竹的策略師並預測，未來 12 個月現金的表現將優於美國的股票、公債和信貸。

在最近的交易日中，美股已顯露疲軟跡象。 上周美股三大指數均走跌，本月迄今也下跌。若此一趨勢持續下去，將象徵著標普500指數自 1 月以來首次出現月線收黑。 總體來說，9月通常是美國股市史上疲軟的時期。 尤其是今年，投資人進入充滿不確定性的起伏期。

投資人本周將解讀勞工部預定14日公布的最新通膨數據─消費者物價指數，還將密切關注央行官員們就美國聯準會如何縮減其資產購買刺激計畫所發表的最新說法。