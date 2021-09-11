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圖輯／全美同哀 九一一20周年 舉國靜默痛悼

911事件20周年 還有1千多名死者遺體身分不明

桑默斯：美經濟與外交政策彷彿回到40年前 憂重蹈覆轍

編譯洪啟原／綜合外電
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透
美國前財長桑默斯表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代的狀況，這實在令人擔憂。 路透

美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，美國當前的經濟與外交政策，酷似1960和1970年代所行，這實在令人擔憂，儘管目前的通膨壓力不像當年那麼極端。

桑默斯在彭博電視上說：「我不認為美國目前接近前總統卡特（Jimmy Carter）執政時的兩位數高通膨時期，但我確實認為，美國極有可能再度犯下60年代和70年代初期所有的錯誤。」

桑默斯以下列舉目前局勢和當時極為類似之處：

●美國1970年代從越南撤軍，今年則從阿富汗撤軍

●不論是當時或現在，白宮都設法推動進步的社會和經濟政策

●社會抗議事件增加

●聯準會（Fed）愈來愈常提到社會目標

桑默斯表示，他看到愈來愈多經濟學家開始說：「好吧，如果通膨目標從2%升至3%，應該沒問題，我們不能冒險做出任何可能損害經濟的事」。但桑默斯警告：「依我看，這個情勢將使我們未來會面臨艱鉅的困難。」

美國預定本周公布8月的消費者物價指數（CPI），市場預估月增0.4%、年增5.3%。前IMF首席經濟學家、哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）日前在Project Syndicate也撰文說：「1970年代與今日有許多相似之處，這使人感到不安。」

美國 越南 阿富汗

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