我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

兒911「去救人」罹難 華裔母：沒有一天不想他

史坦普連跌5天 創3個月來最差單周表現

編譯劉忠勇／綜合報導
紐約證交所交易員周五在911事件20周年前夕一同默哀致意。(美聯社)
紐約證交所交易員周五在911事件20周年前夕一同默哀致意。(美聯社)

史坦普500指數周五連跌五日，創下三個月來最差單周表現， 周五全面回落，更凸顯投資人擔心接下來震盪難免。聯準會（Fed）本月開會之際，投資人如今將目光放在通膨。

美股周五盤中大部分時間搖擺不定，尾盤轉為下跌，彭博報導拜登政府考慮對中國的補貼行為啟動調查，成了促跌的理由之一。道瓊工業指數下跌271.66點，和史坦普500指數跌幅都在0.8%，五連跌是2月以來最長頹勢。那斯達克綜合指數也跌0.9%。一周下來，史坦普和道瓊各跌1.7%和2.2%，為6月以來最大單周跌幅。那斯達克一周1.6%，為7月以來最大單周跌幅。

台積電周五漲0.2%，費城半導體指數也漲0.8%。美國總統拜登周四晚上和中國領導人習近平通了電話，激勵對美中貿易關係最敏感的半導體股。

有些分析師已開始調降史坦普500指數年底的目標。美銀證券分析師預料史坦普500指數年底為4250點，較周五收盤水準4458.58點低了5%。

投資人正把注意力轉移至通膨，下周二公布的8月消費者物價指數（CPI）尤其受到關注，預料年增幅將達5.3%。如果高於預期，聯準會（Fed）可能考慮提早而非延後縮減購債。美國8月生產者價格指數增幅超出市場預期，已再度引發對Fed何時會宣布啟動寬鬆退場的議論。

BMO資本市場公司利率策略師表示，新冠肺炎疫情不斷擾亂供應鏈之際，此通膨數據「加深成本結構居高不下的疑慮」。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「如果CPI比預期更熱，將出現9月或等到11月宣布退場之間的差別。」

市場原本預料Fed本月就會宣布寬鬆措施退場事宜，但因8月新增就業數字遠不如預期，如今多認為Fed要等到11月或12月才會正式宣布退場。

此外，Delta變種病毒疫情持續糾纏美股。史坦普500能源股指數本季以來跌了12.3%，遠超過布蘭特原油2%的跌幅，可見投資人相信，在疫情復發之下，美國經濟復甦已到底。

指數 投資 史坦普500

上一則

蘋果遭令App Store開放外部收費方式 年損恐達40億美元

延伸閱讀

拜登政府稅改重負稅

拜登政府稅改重負稅

拜登、習近平通話談了什麼？白宮：新冠溯源是重點

拜登、習近平通話談了什麼？白宮：新冠溯源是重點
彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓

彭博：拜登政府擬對中國補貼行為啟動調查 向北京施壓
拜登習近平通電話 亞股全數收漲

拜登習近平通電話 亞股全數收漲

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
海運運能吃緊，汽車船運費8月時飆漲至13年高點。路透

不只貨櫃費運大漲 汽車運輸船運費也衝上13年高點

2021-09-07 10:42

超人氣

更多 >
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

台國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名
梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她

梅根被消失？菲立普親王紀念節目 只有哈利沒有她
911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難