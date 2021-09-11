史坦普連跌5天 創3個月來最差單周表現

紐約證交所交易員周五在911事件20周年前夕一同默哀致意。(美聯社)

史坦普500指數 周五連跌五日，創下三個月來最差單周表現， 周五全面回落，更凸顯投資 人擔心接下來震盪難免。聯準會（Fed）本月開會之際，投資人如今將目光放在通膨。

美股周五盤中大部分時間搖擺不定，尾盤轉為下跌，彭博報導拜登政府考慮對中國的補貼行為啟動調查，成了促跌的理由之一。道瓊工業指數下跌271.66點，和史坦普500指數跌幅都在0.8%，五連跌是2月以來最長頹勢。那斯達克綜合指數也跌0.9%。一周下來，史坦普和道瓊各跌1.7%和2.2%，為6月以來最大單周跌幅。那斯達克一周1.6%，為7月以來最大單周跌幅。

台積電周五漲0.2%，費城半導體指數也漲0.8%。美國總統拜登周四晚上和中國領導人習近平通了電話，激勵對美中貿易關係最敏感的半導體股。

有些分析師已開始調降史坦普500指數年底的目標。美銀證券分析師預料史坦普500指數年底為4250點，較周五收盤水準4458.58點低了5%。

投資人正把注意力轉移至通膨，下周二公布的8月消費者物價指數（CPI）尤其受到關注，預料年增幅將達5.3%。如果高於預期，聯準會（Fed）可能考慮提早而非延後縮減購債。美國8月生產者價格指數增幅超出市場預期，已再度引發對Fed何時會宣布啟動寬鬆退場的議論。

BMO資本市場公司利率策略師表示，新冠肺炎疫情不斷擾亂供應鏈之際，此通膨數據「加深成本結構居高不下的疑慮」。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「如果CPI比預期更熱，將出現9月或等到11月宣布退場之間的差別。」

市場原本預料Fed本月就會宣布寬鬆措施退場事宜，但因8月新增就業數字遠不如預期，如今多認為Fed要等到11月或12月才會正式宣布退場。

此外，Delta變種病毒疫情持續糾纏美股。史坦普500能源股指數本季以來跌了12.3%，遠超過布蘭特原油2%的跌幅，可見投資人相信，在疫情復發之下，美國經濟復甦已到底。