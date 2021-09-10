蘋果遭令App Store開放外部收費方式 年損恐達40億美元

按蘋果與「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games的反托辣斯判決結果 ，蘋果每年恐將損失多達40億美元的傭金收入。(路透)

蘋果 （App le）被美國 法院下令，旗下App Store必須允許應用程式（App）開發者能引導消費者以外部支付方式來支付App內購買的費用。蘋果每年恐將因此損失多達40億美元。

在蘋果與「要塞英雄」（Fortnite）遊戲開發商Epic Games的反托辣斯訴訟中，美國聯邦地方法官岡薩雷斯．羅傑斯 （Yvonne Gonzalez Rogers）表示，蘋果必須給開發商在App內購時可繞過抽成30%傭金的選項，也就是說，不能禁止開發商在自家App內使用「按鈕、外部連結或其他方式引導消費者採用蘋果以外的付費方式」。

這項判決勢必打擊蘋果App Store的獲利能力，卻也是蘋果終得自行吸收的結果。不過，蘋果倒是躲過另一個更大的風險──即被聯邦法或州法認定為壟斷者，也讓投資人鬆一口氣。儘管如此，蘋果股價11日收盤仍重挫3.3%，收在148.97美元，創下5月來最大跌幅。

蘋果去年在美國靠App Store的傭金帶進63億美元的收入，其中大部分來自App中的內購，這就是遊戲或其他App準備繞過蘋果支持系統的部分。

如此一來，蘋果會損失多少？長期研究蘋果的知名分析師孟斯特（Gene Munster）粗估少則10億美元，多則40億美元，這要看有多少開發商會抓住新政策的機會。

金融時報指出，在這場反托辣斯官司，雙方都不算是全勝。

蘋果法務長亞當斯認為自己打贏了官司，並表明蘋果不擔心對財務的影響。

蘋果發布新聞稿說：「法院已確認我們向來已經為人所知的：App Store並未違反反托辣斯法。」亞當斯稱此判決為「大獲全勝」，也充分展現對蘋果經營方式的肯定。

遊戲開發商Epic對判決結果並不滿意，已證實還將上訴。Epic希望的是全無障礙的App內購機制，完全不必付傭金給蘋果，而不只是連結至App外的網站。

這次判決也不適用於蘋果過去因Epic繞過App Store支付系統所損失的收入。法官判決，Epic的遊戲「要塞英雄」在2020年8月到10月未付傭金，應返還370萬美元給蘋果。法官也要求Epic必須支付2020年11月到判決之間必須支付30%的內購傭金給蘋果。