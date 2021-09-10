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投資人失信心 道指連跌五日

財經新聞組／綜合報導
隨著經濟不確定性擴大，道瓊工業平均指數10日連續第5天下跌。美聯社
隨著經濟不確定性擴大，道瓊工業平均指數10日連續第5天下跌。美聯社

隨著經濟不確定性擴大，道瓊工業平均指數10日連續第5天下跌。

道指下跌271.66點或0.78%收3萬4607.72點。史坦普500指數下跌34.7點或0.77%至4458.58點。那斯達克綜合指數下跌132.76點或0.87%至1萬5115.49點。

蘋果是拖累道指的最大元凶，下跌3.31%。一位聯邦法官針對這家科技巨頭在與Epic Games的訴訟裁定，蘋果不能再強迫開發商使用App內購買。

自3日糟糕的就業報告公布後，股市一直沒有起色，之後每天都在下跌，包括本周因假期而縮短的所有4個交易日。

道指連跌2周，本周下跌2.2%。史指本周下跌1.7%，而那指下跌1.6%。

投資人擔心持續的疫情確診病例會導致經濟放緩，而通膨率走高也可能導致聯準會(Fed)取消寬鬆政策。

Cresset Capital Management創始合夥人兼資訊長亞布林(Jack Ablin)表示：「本周主要議題都是delta變種病毒。」「投資人為經濟成傷腦筋，但同時也面對更高的通膨。」

最新公布的8月生產者物價指數(PPI)顯示，企業批發成本同比增加8.3%，為至少2010年以來最大漲幅。PPI月增0.7%，高於《道瓊》預期的0.6%。更重要的8月消費者物價指數(CPI)將於14日公布。

Fed將於9月21日開始為期2天會議，華爾街將密切關注Fed債券購買計畫的最新動態。歐洲央行9日維持其貨幣政策不變，但表示將放慢其資產購買步伐。

瑞銀全球財富管理投資長海夫勒(Mark Haefele)表示：「政策變化的步伐將會盡量緩慢，不會破壞經濟復甦或股市反彈，而更趨鷹派和鴿派的央行之間的差異將創造投資機會。」

他說，「預計主要央行將繼續支持經濟戮長，將利率長期維持在較低水平。這對股市有利，尤其是市場的周期型和價值型類股。」

拜登總統9日宣示加強美國人接種疫苗的立場，提出一項要求數百萬人接種新冠病毒疫苗的計畫。聯邦雇員將被要求接種疫苗，總統也要求勞工部規定員工數在100人以上的雇主強制接種疫苗或每周進行檢測。

Fundstrat創辦人李湯姆(Tom Lee)在報告中寫道：「最終，股市在9月會表現強勁。」「Delta變種病毒看來正在放緩。白宮的打擊計畫確實遏制了新冠疫情發展。」

拜登與中國國家主席習近平的通話是兩國領導人自2月以來首次，這也增加了早盤的正面市場情緒。

主要股指仍徘徊在歷史高點附近。道指較歷史紀錄低約2.9%，而那指和史指則較紀錄高點低約1.9%。

指數 投資 疫苗

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