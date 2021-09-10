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911事件20周年 投資人該記取什麼教訓？

編譯湯淑君／綜合外電
2001年9月11日爆發震驚全球的恐怖攻擊事件，高聳的紐約世貿中心雙塔起火冒煙倒塌，成為美國現代史上最令人怵目驚心的一幕。美聯社
2001年9月11日爆發震驚全球的恐怖攻擊事件，高聳的紐約世貿中心雙塔起火冒煙倒塌，成為美國現代史上最令人怵目驚心的一幕。美聯社

2001年9月11日爆發震驚全球的恐怖攻擊事件，高聳的紐約世貿中心雙塔起火倒塌，成為美國現代史上最令人怵目驚心的一幕。20年過去了，對這起悲劇記憶猶新的投資人，可曾記取什麼教訓？

股市評論家胡伯特（Mark Hulbert）在財經網站MarketWatch撰文說，對股市投資人而言，911恐怖攻擊事件的教訓是：在這種泰山崩於前的時刻，如果能保持鎮定沉著，以不變應萬變，通常是最佳策略。

胡伯特指出，在911事件爆發前夕，即2001年9月10日，美股道瓊工業指數當天以9,605.51點收盤，股市休市數日後重新交易時，道瓊崩跌17.5%。但後來股價迅速彈升，六周後，道瓊指數10月26日收盤攀越9月10日的價位。

即使是遭911恐攻事件打擊最大的類股，像是航空公司，股價也紛紛回彈。紐約證交所（NYSE）ARCA航空指數在恐攻發生後立即崩跌，跌幅將近50%，但在接下來的六個月期間又一躍而起，自低點翻揚逾80%。到2002年3月中，這個航空股指數只差2.3%就收復2001年9月10日的收盤價。

胡伯特強調，不宜只憑單一個案，就歸納出概括性的投資教訓；但911恐怖攻擊後的市場行為，也與歷史型態一致。

Ned Davis Research研究911事件爆發前六十年期間發生的28起政治或經濟危機，發現其中19起地緣政治危機發生後六個月，道瓊工業指數完全收復失土，並漲得更高。28起危機都計入，則危機發生六個月後道瓊漲幅平均為2.3%。

通常，爆發這類「黑天鵝」事件時，投資人當下的直覺反應是「賣了再說」，有股強烈衝動要立即拋售手上持股變現。但胡伯特提醒投資人，若你克制不了這種衝動，將發現自己和其他所有人一樣，全都在低點搶著賣，通常只能以跳樓大拍賣的價格脫手。

結論是，歷史教導我們，像911恐怖攻擊這樣的危機爆發後，「什麼都不做」極可能是更好的策略。如此一來，還能保有更多的情感和理智能量，投入危機過後的集體療癒。

投資 指數 道瓊

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