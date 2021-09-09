我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士配合 美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

神學士配合 美撤軍後首架撤離喀布爾班機抵卡達

投資人轉保守 道指連跌四日

財經新聞組／綜合報導
投資人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。美聯社
投資人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。美聯社

投資人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。

道指下跌151.69點或0.43%至3萬4879.38點，主受安進(Amgen)和默克(Merck)的拖累。史坦普500指數下跌20.79點或0.46%至4493.28點。那斯達克綜合指數小跌38.38點或0.25%至1萬5248.25點。三大股指本周可望收跌。

由於疫情捲土重來，幾家航空公司調降財測。聯合航空、美國航空和西南航空均發表保守看法；然而，它們的股價仍然上揚。

Fed將於9月21日至22日舉行會議，投資人擔心Fed將表態放緩每月1200億元的債券購買步伐，購債使利率保持在低點並促進經濟在疫情後復甦。

美國商銀股票和量化策略主管蘇布拉曼尼安(Savita Subramanian)在報告中寫道，「它可能還沒有結束。但當真正結束時，結局可能不優。」「如果縮表對史指沒有影響，那麼緊縮政策可能會更糟。」

他將史指的年終目標定在4600點，距現價約2%。

每周初請失業金人數優於預期，有助投資人信心。首次申請失業救濟金人數為31萬人，低於預期的33.5萬人，也是疫情以來另一個新低。

Moderna上漲7.81%，該製藥商正在開發一種單劑疫苗，結合針對新冠病毒和流感的保護效果。

由於氣泡水品牌成長放緩，Boston Beer在取消獲利財測後下跌3.83%。迷因股GameStop盤中下跌，但這家影音遊戲零售商公布上季虧損較上年收窄後拉回；該公司並未提供財測或更宏大的轉型計畫。

由於獲利優於預期，運動零售商Lululemon飆升10.47%，並提供強於預期的第3季和全年財測。家具零售商RH上漲7.85%。

歐洲央行9日表示將放慢購買債券的步伐，「根據對融資條件和通膨前景的聯合評估，管理委員會認為，在(PEPP)下的淨資產購買步伐略低於前兩季之下，仍可維持有利的融資條件。」

道指本月至今下跌逾1%；9月向來是全年表現最差的一個月。美股自3日公布遜於預期的8月就業報告後就一路下跌，未見止跌。

即使近日下跌，但主要基準股指今年仍大幅上漲，離歷史高點僅幾步之遙。史指在2021年上漲約20%，距離歷史高點約1%。道指今年上漲14%，距紀錄高點約2%。

疫情 投資 指數

上一則

中國打壓多項產業 「女股神」如何布局？

延伸閱讀

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？
Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？

Covid-19變種多 到底什麼是變種病毒？
返校準備不足 民代促提供網課

返校準備不足 民代促提供網課
年度最大增資案 蝦皮母公司「冬海」目標籌資63億元

年度最大增資案 蝦皮母公司「冬海」目標籌資63億元

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54
海運運能吃緊，汽車船運費8月時飆漲至13年高點。路透

不只貨櫃費運大漲 汽車運輸船運費也衝上13年高點

2021-09-07 10:42

超人氣

更多 >
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳

吳亦凡被捕25天「戴腳鐐看性病」影片 網瘋傳
大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒
華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地
15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走

15房客染疫亡 佛州房東：不打疫苗就搬走