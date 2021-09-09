投資人轉保守 道指連跌四日

投資人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。美聯社

投資 人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數 下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。

道指下跌151.69點或0.43%至3萬4879.38點，主受安進(Amgen)和默克(Merck)的拖累。史坦普500指數下跌20.79點或0.46%至4493.28點。那斯達克綜合指數小跌38.38點或0.25%至1萬5248.25點。三大股指本周可望收跌。

由於疫情 捲土重來，幾家航空公司調降財測。聯合航空、美國航空和西南航空均發表保守看法；然而，它們的股價仍然上揚。

Fed將於9月21日至22日舉行會議，投資人擔心Fed將表態放緩每月1200億元的債券購買步伐，購債使利率保持在低點並促進經濟在疫情後復甦。

美國商銀股票和量化策略主管蘇布拉曼尼安(Savita Subramanian)在報告中寫道，「它可能還沒有結束。但當真正結束時，結局可能不優。」「如果縮表對史指沒有影響，那麼緊縮政策可能會更糟。」

他將史指的年終目標定在4600點，距現價約2%。

每周初請失業金人數優於預期，有助投資人信心。首次申請失業救濟金人數為31萬人，低於預期的33.5萬人，也是疫情以來另一個新低。

Moderna上漲7.81%，該製藥商正在開發一種單劑疫苗，結合針對新冠病毒和流感的保護效果。

由於氣泡水品牌成長放緩，Boston Beer在取消獲利財測後下跌3.83%。迷因股GameStop盤中下跌，但這家影音遊戲零售商公布上季虧損較上年收窄後拉回；該公司並未提供財測或更宏大的轉型計畫。

由於獲利優於預期，運動零售商Lululemon飆升10.47%，並提供強於預期的第3季和全年財測。家具零售商RH上漲7.85%。

歐洲央行9日表示將放慢購買債券的步伐，「根據對融資條件和通膨前景的聯合評估，管理委員會認為，在(PEPP)下的淨資產購買步伐略低於前兩季之下，仍可維持有利的融資條件。」

道指本月至今下跌逾1%；9月向來是全年表現最差的一個月。美股自3日公布遜於預期的8月就業報告後就一路下跌，未見止跌。

即使近日下跌，但主要基準股指今年仍大幅上漲，離歷史高點僅幾步之遙。史指在2021年上漲約20%，距離歷史高點約1%。道指今年上漲14%，距紀錄高點約2%。