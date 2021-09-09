開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

在新冠肺炎變種病毒Delta持續肆虐的威脅下，澳洲央行 7日決定拔掉貨幣 刺激OK繃，證實本月將開始縮減量化寬鬆（QE）購債計畫的規模。

緊接著，歐洲央行（ECB）9日也跟進，表明資產收購步調將比前兩季「溫和減速」，未詳述細節，但表示總金額1.85兆歐元（2.2兆美元）的資產收購計畫或許不再需要全額買足。這顯示ECB判斷新冠疫情「危機階段」已過。

CNN Business網站報導，凱投宏觀（Capital Economics）發布報告說：「今日的政策聲明證實，ECB將資產收購步調將比3月來的平均值稍微降低，但要『完全縮減』還有漫長的路要走。」

澳洲和歐洲央行先一步採取行動了，這令全球市場投資更懷疑：美國 聯準會（Fed）對收回疫情期間緊急貨幣刺激措施，還會慢慢來嗎？

目前市場普遍預期，Fed可望在年底前開始縮減購債，部分決策官員呼籲儘速啟動，好讓整個購債計畫到2022年中能完全結束。

Fed聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）本周接受金融時報訪問時說：「大方向是，縮減購債今年將啟動，到明年上半年某時結束。」博拉德表示，他個人希望Fed在明年第1季就終結購債計畫，以防萬一物價漲勢未如預期趨緩，即可準備提高利率力抗通膨。

但這畢竟是博拉德個人意見。Fed下回發布貨幣決策會後政策聲明，是在9月22日，屆時Fed政策可望更趨於明朗。

Fed將考量的其他因素包括：美國失業人數仍高，Delta變種病毒肆虐就使8月就業報告非常難看。

此外，Fed也希望避免重蹈2013年「縮減恐慌」（taper tantrum）的覆轍。當年Fed透露有意縮減金融海嘯後實施的QE計畫後，立刻在市場激起狂瀾，美國公債殖利率應聲飆升。Fed應會記取教訓。

瑞銀全球財富管理公司首席經濟學家Paul Donovan上月表示，Fed公布7月會議紀錄後，Fed縮減購債三步驟輪廓浮現：確定將會縮減購債，接著在今年第4季做出決定，然後在今年底或明年初付諸行動。