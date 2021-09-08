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iPhone新機看旺 分析師調高蘋果目標價到170元

編譯季晶晶／綜合外電
Baird公司分析師William Power看好iPhone 13的銷售，調高他設定的蘋果目標價至170美元。(中央社)
Baird公司分析師William Power看好iPhone 13的銷售，調高他設定的蘋果目標價至170美元。(中央社)

蘋果公司（Apple）預定下周二（14日）舉辦秋季新品發表會，新款iPhone即將揭曉，Baird分析師William Power看好蘋果股價還能從現在的價位再上漲近10%。

Power在周三發給客戶的研究報告裡，調高他設定的蘋果目標價到170美元，高於原本的160美元，因為他預期iPhone 13會有重大升級，例如電池和相機，儘管市場討論熱度很高的衛星通訊功能不見得今年就能實現。Power對蘋果手表Apple Watch 7也有很大的期待。

根據Baird訪調1,500名美國受訪者，其中45%說手上的iPhone已使用逾兩年或更久，這意味有更多的人正考慮很快換機。

他說，蘋果的確將面對更嚴苛的比較，因去年疫情期間銷售大增，所以年底之前的年成長率可能放慢，但如果這嚇到市場，反而可能為有耐性的投資人提供一個買進良機。

Power寫道，「儘管（與去年同期相較）會更具挑戰性，以及監管壓力可能增加，我們仍聚焦在長期生態系統帶來的機會，還有該公司強勁的獲利能力和現金流。我們認為蘋果股票對長期投資人仍具吸引力」。

蘋果股價周三下跌1.1%到154.9美元，未能維持周二宣布發表會日期時勁揚1.6%的漲勢，相較下，標普500指數周三下滑0.2%。

蘋果 iPhone 投資

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