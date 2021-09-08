憂經濟成長前景 道指史指連三跌

道瓊工業平均指數和史坦普500指數連續第3天下跌，因投資人在今年以來股市走勢平穩後重新評估經濟成長前景。美聯社

道瓊工業平均指數 和史坦普500指數連續第3天下跌，因投資 人在今年以來股市走勢平穩後重新評估經濟成長前景。

道指下跌68.93點或0.2%至3萬5031.07點。史指下跌5.96點或0.13%至4514.07點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌87.69點或0.57%至1萬5286.64點，5個交易日來首度收跌。

在加密貨幣 交易所透露收到美國證券交易委員會(SEC)可能採取執法行動通知後，Coinbase下跌3.23%。即使上季業績優於預期，Coupa Software仍下跌4.22%。

許多投資人正準備面對波動的9月，這是一年中表現最糟的單月。股價波動可能會捲土重來，尤其是在史指今年上漲逾20%而從未出現5%的回調之後。

摩根史坦利首席跨資產策略師席茲(Andrew Sheets)在報告中表示：「我們認為9月至10月將會走勢坎坷，因為目前正逢周期中期過渡的最後階段。」「接下來兩個月對經濟成長、政策和立法議程都有巨大風險。」

史指本月至今下跌0.2%。道指下跌0.9%，那指上漲0.2%。

拋售的催化劑之一可能是聯準會(Fed)及其可能撤回在疫情期間推出的貨幣紓困措施。Fed主席鮑爾表示，Fed可能會在年底前開始撤回部分寬鬆貨幣政策，但他仍然認為升息還很遙遠。

瑞銀表示，「史指在夏季反彈至新高，加上利率上升等潛在利空因素即將出現，這讓投資人懷疑美股能否在今年底前和明年繼續實質上揚。美股可能會在某個時點回調，這可能是由於實際收益率再次上升，但其他利多因素應該會在年底前推動史指再創新高。」瑞銀提高史指年底目標至4650點，2022年則為4850點。

勞工部發布職位空缺和勞動力流動調查，顯示7月職位空缺數上升至創紀錄的1090萬個。由於企業力填補創紀錄的職位空缺，7月的職位空缺比失業人數多出200萬。

Fed在定期發布的「褐皮書」中表示，美國企業正面臨因商品短缺而加劇的通膨上升，並可能會轉嫁給許多領域的消費者。報告中還指出，由於涵蓋的7月至8月期間公衛問題日益加劇，總體經濟成長「略微放緩至溫和步伐」。

報告說，「經濟活動的減速主要是由於大多數地區外食、旅遊和觀光業衰退，反映出由於delta變種病毒的興起以及少數國際旅遊限制引起的安全問題。」