黑田東彥：日銀貨幣寬鬆將實施到疫情過後

日本銀行（央行）總裁黑田東彥。歐新社

日本 銀行（央行）總裁黑田東彥接受日本經濟新聞獨家專訪表示，日銀現行寬鬆貨幣 政策將持續實施，甚至在新冠肺炎疫情 平息後都將維持這種一貫立場，直到達成2%通膨率目標為止。

在日經新聞8日刊出的專訪內容中，黑田東彥明言，即使在疫情過後，現行貨幣寬鬆政策也將維持不變，這種立場與美國和歐洲央行大異其趣。美、歐央行決策官員已表示，開始研究未來縮減貨幣刺激規模的方式。

黑田東彥預期，隨著疫苗接種率提高，日本的出口和產值可望復甦，消費者支出也將回升，但疫情相關「不確定性仍強」，「我們將維持現行貨幣寬鬆措施，協助企業融資」。他並強調：「必要時，我們將毫不遲疑，準備採取額外的寬鬆措施。」

在歐、美先進經濟體通膨竄高之際， 日本通膨率仍陷入負值，據日銀政策委員估測，2023年度通膨率將只有1%，遠低於日銀的2%通膨目標。

黑田東彥強調，日本的「情況與歐美稍有不同」，必須「依據每國的經濟與膨情勢，採取合適的貨幣政策」。隨著股市信心轉強，日銀已減少買入指數股票型基金（ETF），但黑田東彥認為這仍是達成通膨目標「必要的政策」，目前並不考慮停買、移轉或脫售這些ETF。

至於日銀打算何時讓包括購買ETF在內的大規模寬鬆措施退場，黑田東彥只表示：「應視何時接近達成2%目標的情況而定。」