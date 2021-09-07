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新聞解析／英特爾追趕台積電 想從歐洲超車

編譯季晶晶／綜合報導
英特爾想趕上台積電，除在歐洲建新廠外，更重要的可能是最先取得下一代艾司摩爾EUV設備。（路透）
英特爾想趕上台積電，除在歐洲建新廠外，更重要的可能是最先取得下一代艾司摩爾EUV設備。（路透）

英特爾（Intel）周二宣布，未來10年可能投資高達800億歐元（約950億美元）在歐洲興建兩座新廠，以提升該地區晶片產能，同時開放愛爾蘭半導體廠代工，為汽車製造商生產車用晶片。

這些舉動合乎英特爾--在政府補貼之下--積極擴張產能的最新策略，滿足英特爾設計晶片的市場需求，同時開始代工生產其他公司設計的晶片。後者讓英特爾與台積電有更直接的競爭。

台積電在晶片製造技術上領先英特爾，並能協助晶片大廠超微（AMD）和輝達（Nvidia）在關鍵市場挑戰英特爾。

英特爾想拉近和台積電的差距，不只需要加設晶圓廠。該公司7月透露的超車計畫，很大程度仰賴於確定能取得荷蘭公司艾司摩爾（ASML）的下一代極紫外光光刻機（EUV），後者以最先進晶片製程必備的EUV稱霸市場。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）7月下旬曾強調，他的公司與艾司摩爾之間強力的合作關係，還補充說，艾司摩爾一推出EUV新設備，英特爾會馬上採用。

但想買艾司摩爾EUV的公司有長長一大串：台積電、三星電子、美光科技，以及幾乎是其他想維持晶片生產領先優勢的每家廠商，英特爾插隊到最前面的做法似乎是：早早出聲支持取名high-Na的下一代EUV。英特爾7月表示，計劃搶先業界自2025年起在製程採用此一尚待驗證的工具。

研究機構Semiconductor Advisors分析師Robert Maire周二撰寫研究報告說，如果英特爾成功地最先取得艾司摩爾那些工具，「可能在摩爾定律的競賽中領先台積電」。

但代價不會便宜。艾司摩爾正努力提升EUV設備的產量；目前計畫明年交貨455台，2023年超過60台，本月底召開分析師會議時會揭露更多擴張計畫。該公司今年的資本支出帳單已大幅增加到12億美元，遠高於2018年的6.57億美元，而英特爾未來3年每年資本支出則近200億美元。但同期間，台積電預料每年資本支出超過300億美元，雖然以其支配地位而言，比較沒理由要冒險灑錢在尚待開發的技術。

在落後頗多的情況下超車，重回排頭，需要大膽行動。對英特來遻，歐洲掌握的關鍵，可能不只一處。

晶片 台積電 分析師

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