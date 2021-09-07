中國最大房仲商「貝殼控股」擬赴香港上市

據傳，中國最大的房地產仲介商貝殼控股正在計畫赴香港上市。（路透）

兩名知情人士表示，中國 最大的房地產仲介公司貝殼控股正計畫赴香港 上市，並已聘請高盛領銜負責上市事宜。

但路透報導，貝殼否認尋求香港上市，該公司表示：「短期內並沒有香港掛牌或任何釋股計畫。」

騰訊和日本軟銀持股的貝殼控股去年在紐約首次公開發行（IPO）中籌資21億美元，使其成為當時第二大中企赴美上市案。一名消息人士指出，貝殼目前正研究在香港進行雙重主要上市籌資，該名消息人士說，赴港上市最快可能在今年底進行。

貝殼是中國的房地產仲介平台，這類掌握著大量數據的企業，目前正受到中國監管當局前所未有的打擊。貝殼的上市計畫表明，公司仍在香港探索融資機會，儘管在當前中國監管環境下，其股票 前景並不樂觀。

愈來愈多已在紐約上市的中國企業正透過私有化或回歸本土附近市場進行雙重掛牌，以全部或部分降低其在美國交易所的曝險。

另一名知情人士說，高盛以外負責貝殼紐約上市的投行也在爭取參與貝殼港股掛牌。

中國監管部門已開始調查貝殼的反競爭行為，以了解該公司是否強迫房地產開發商只能將住房資訊公布在該公司的平台上。中國也加強對房地產市場的調控。貝殼上月警告，今年第3季營收可能下滑近3成，因市場監管趨緊。

就像許多在海外上市的中國網路公司一樣，貝殼也有同股不同權（WVR）的架構，該公司已故創辦人兼董事長左暉就是以具有WVR的B類股票持股來行使對公司的控制權，左暉透過信託持有這些股票，擁有77%的投票權。

根據公司方7月繳交的文件顯示，左暉5月去世後，其直系親屬成為該信託的受益人。左暉的直系親屬在董事會沒有席位，兩名消息人士說，這可能成為在香港上市的阻礙。根據香港上市規定，WVR受益人必須是申請者的董事會成員之一。

這兩名消息人士都指出，其中一個解決方案可能是左暉家族成員同意將B類股票轉換為A類股票，但B類股的投票權力是A類股的十倍，左暉家族投票權將大幅度縮水。其中一名消息人士補充，左暉家族尚未做出決定。