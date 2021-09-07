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全球晶片荒 英特爾要在歐洲建2晶片廠 投資950億美元

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾執行長基辛格7日表示，計畫在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。（路透）
英特爾執行長基辛格7日表示，計畫在歐洲新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，致總投資最高達約800億歐元。（路透）

英特爾公司（Intel）計畫在歐洲新建晶片製造設施，價值最高可達950億美元，這是該公司在全球晶片荒下，對增加產能的跨國競賽作出回應。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）周二表示，該公司計畫在歐洲的一個新址興建兩座晶片工廠，並有可能進一步擴大，使總投資在大約十年內提高到800億歐元左右。隨著電腦、汽車和各式電子產品對晶片的需求越來越大，這些設施將致力滿足對半導體的龐大需求。

基辛格在慕尼黑一場汽車業的活動上說：「對半導體有持續需求的新時代，需要宏偉大膽的思考。」

全球最大晶圓廠台積電今年決定，未來3年投下空前的1000億美元增加產能。南韓的三星電子上月說，計畫未來3年加碼投資三分之一至逾2050億美元，部分原因是為了爭搶晶片製造的領導地位。

全球晶片荒對車廠的衝擊尤深，根據Alix Partners，汽車製造商今年損失的銷售總計將達1100億美元。福特汽車和通用汽車上周都宣布，因晶片短缺而減產。日本的豐田汽車上月也說，9月將全球減產40%。

英特爾計畫將愛爾蘭基爾代爾郡一座工廠的全部產能都投入汽車晶片領域，這裡原本製造電腦處理器，但將改產其他公司為汽車業設計的產品。英特爾也在組建一個晶片設計團隊，幫助其他公司調整設計，以便利用英特爾的製造能力。該公司代工業務正努力爭取包括汽車公司在內的歐洲潛在客戶 。

基辛格周二預測，到2030年，汽車晶片市場將較現有規模成長一倍以上，擴大到1150億美元。他說，隨著新的駕駛輔助功能、華麗的觸碰螢幕，以及其他需要更多處理能力的功能普及，半導體將占豪華新車原料成本的20%以上，高於2019年時的4%。

基辛格還說，他的公司在自動駕駛領域取得進展。英特爾2017年以150億美元收購的以色列自駕公司Mobileye，明年將在以色列和德國推出自駕計程車的試點計畫。

汽車 晶片 投資

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