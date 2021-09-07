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變種病毒傷復甦 道指大跌269點

財經新聞組／綜合報導
道瓊工業平均指數大跌，因人們就Delta變種病毒對經濟重新開放影響的擔憂揮之不去。美聯社
道瓊工業平均指數大跌，因人們就Delta變種病毒對經濟重新開放影響的擔憂揮之不去。美聯社

道瓊工業平均指數大跌，因人們就Delta變種病毒對經濟重新開放影響的擔憂揮之不去。

道指下跌269.09點或0.76%至3萬5100點，主受波音下跌1.81%拖累。史坦普500指數下跌15.4點或0.34%至4520.03。那斯達克綜合指數上漲10.81點或0.07%至1萬5374.33，創歷史新高。紐約證券交易所6日因勞工節休市。

高盛在周末調降經濟成長前景，理由是Delta變種病毒和財政紓困措施減弱。高盛預計2021年GDP年增率為5.7%，低於普遍預期的6.2%；並將第4季GDP預期從6.5%調降至5.5%。

高盛在報告中指出，「未來強勁消費成長的障礙似乎更高了：Delta變種病毒已經對第3季成長構成壓力，而財政紓回減弱和服務業復甦放緩都將在中期成為不利因素。」

摩根史坦利7日將美股評級調降至減碼。由席茲(Andrew Sheets)領導的團隊寫道：「進入周期中期過渡的最後階段，9月至10月走勢將會十分坎坷。」「我們仍認為這是個『正常』周期，只是更火熱且更長，我們的周期模式仍處於『擴張』狀態。但接下來2個月對成長、政策和立法議程構成巨大風險。」

《華爾街日報》報導787夢幻機交機可能會進一步延後，波音股價走低。塗料製造商PPG Industries警告，由於物流問題和商品成本上升，本季銷售額可能會下降。PPG Industries收跌3.38%。

摩根史坦利調降嬌生、默克和安進等醫藥股的評級，這3支股票均收低。

史指9月至創下跌0.06%，9月歷來是全年挑戰最高單月。根據CFRA的數據，9月平均下跌0.6%，在所有單月中表現最糟，上漲比率僅有45%。

今年以來，道指上漲14.7%，史指上漲20.3%，那指上漲19.3%，但投資人和分析師仍在觀察9月可能出現重大修正。

美國商銀在報告中指出，「坦白說，被動投資人還沒感受到痛苦。」並補充表示，「2021年是史指暴衝的又一年，但部分跡象顯示，現在可能該是開始『挑剔選股』的時候了。」

變種病毒 高盛 指數

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