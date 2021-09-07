我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例 陳時中：幼兒園群聚可能是Delta變異株

與解放軍共享資料？中國華大基因被德澳等5國盯上

PIMCO前副總裁：減碼恐慌機率小 新興市場該擔心Delta

編譯葉亭均／綜合外電
分析師認為，新興市場投資人更應該擔心Delta變種病毒造成的經濟減緩。（路透）
分析師認為，新興市場投資人更應該擔心Delta變種病毒造成的經濟減緩。（路透）

曾任品浩（PIMCO）經理人、現任FIM Partners新興市場債券投資長巴塞爾斯（Francesc Balcells）表示，對於開發中國家資產而言，新冠疫情所引發的全球經濟成長減速，是個比美國聯準會縮減刺激措施還要更大的風險。

巴塞爾斯表示，Delta變種病毒的擴散對全球經濟構成一大威脅，而其他病毒株的出現又是其他不利因素，尤其目前正值財政支出的影響消退。相較下，出現像是2013年聯準會「減碼恐慌」的機率很小，因為決策官員已表達會提前許久向市場暗示動向。

中國和美國近期的數據已顯示出Delta病毒株造成衝擊，服務業受打擊且聘僱降溫。這可能預示整體經濟減緩，並且危害到開發中市場股票和貨幣的漲勢。這些資產近來因經濟重啟的樂觀情緒而上漲。

巴塞爾斯表示：「目前市場價格把再通膨納入考量的程度甚於全球成長減速。這會讓市場猝不及防。由於新興市場的成長甚具依賴性，因此這樣的情節對新興市場尤其不利。」

巴塞爾斯說，由於投資人目前未重押長天期債券，因此聯準會縮減購債計畫構成的威脅較小。長天期債券對於升息較為敏感。

巴塞爾斯在2019年7月離開品浩，曾任該公司執行副總裁。

新興市場 債券 聯準會

上一則

「區分對手」蘋果、亞馬遜、特斯拉爭相研發自家晶片

下一則

歐洲車廠示警晶片荒

延伸閱讀

新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診

新北幼兒園群聚染疫擴大 2天爆出15人確診
12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫
高盛調降美國經濟成長預測 不看好未來消費前景

高盛調降美國經濟成長預測 不看好未來消費前景

新冠病毒Mu變體 尚未構成直接威脅

新冠病毒Mu變體 尚未構成直接威脅

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
社安信託基金理事會年度報告指出，社安基金到了2034年恐將用罄，除非國會立法增加預算。圖為財政部費城財務管理服務中心準備寄出的社安金支票。(美聯社)

社安福利受影響嗎？ 社安基金收不敷出 2034年可能花光

2021-08-31 23:28
為了防止病毒擴散，越南政府要求工廠員工必須遵守防疫指南，許多製衣和製鞋廠關閉。（紅星新聞）

Delta病毒衝擊越南 歐美品牌又把工廠搬回中國

2021-08-30 11:18
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
中國「航海王」、貨櫃海運龍頭中遠海控上半年獲利人民幣370.9億元，年增31倍。(取自微博)

中國貨櫃海運龍頭 上半年獲利暴增31倍

2021-08-31 13:30
路透調查顯示，未來幾年內各國民眾的購屋負擔能力，可能保持不變或更差。(歐新社)

路透調查：未來幾年全球買房門檻不降反升

2021-08-30 12:47

超人氣

更多 >
布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」

布魯克林8大道中餐館 外賣訂單驚現「幫我報警」
迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場
中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂

中國這款火車坐一趟3萬人民幣 還得早早預訂
中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安

中國整頓演藝圈 作家預測：下一波封殺李安
維生素B12攝取不足 失智風險恐提高

維生素B12攝取不足 失智風險恐提高