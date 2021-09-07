PIMCO前副總裁：減碼恐慌機率小 新興市場該擔心Delta

分析師認為，新興市場投資人更應該擔心Delta變種病毒造成的經濟減緩。（路透）

曾任品浩（PIMCO）經理人、現任FIM Partners新興市場債券 投資長巴塞爾斯（Francesc Balcells）表示，對於開發中國家資產而言，新冠疫情所引發的全球經濟成長減速，是個比美國聯準會 縮減刺激措施還要更大的風險。

巴塞爾斯表示，Delta變種病毒的擴散對全球經濟構成一大威脅，而其他病毒株的出現又是其他不利因素，尤其目前正值財政支出的影響消退。相較下，出現像是2013年聯準會「減碼恐慌」的機率很小，因為決策官員已表達會提前許久向市場暗示動向。

中國和美國近期的數據已顯示出Delta病毒株造成衝擊，服務業受打擊且聘僱降溫。這可能預示整體經濟減緩，並且危害到開發中市場股票和貨幣的漲勢。這些資產近來因經濟重啟的樂觀情緒而上漲。

巴塞爾斯表示：「目前市場價格把再通膨納入考量的程度甚於全球成長減速。這會讓市場猝不及防。由於新興市場的成長甚具依賴性，因此這樣的情節對新興市場尤其不利。」

巴塞爾斯說，由於投資人目前未重押長天期債券，因此聯準會縮減購債計畫構成的威脅較小。長天期債券對於升息較為敏感。

巴塞爾斯在2019年7月離開品浩，曾任該公司執行副總裁。