迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

回首今年夏季，美股迭創新高的漲勢似乎不會止歇，然而隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。

在9月，十大工業國（G10）的央行 將舉行決策會議，討論是否縮減疫情時期的刺激措施；美國 舉債上限是否獲延長或就此打住，以及日本和德國的關鍵選舉，都為市場增添風險。

以下為9月值得金融市場投資人關注的八件大事。

9月7日：澳洲央行會議考驗縮減購債決心

澳洲央行7日將舉行的貨幣政策會議，將是9月各國央行縮減購債決心的第一場考驗。澳洲央行上月依計畫宣布，自9月起每周的購債規模從原先的50億澳幣減為40億澳幣。然而，隨著Delta新冠變種病毒的快速散播，加上經濟放緩，致使央行暫緩縮減購債的壓力漸增，甚至有可能再度施行寬鬆政策。

9月9日：歐洲央行（ECB）舉行利率決策會議

ECB 9日的政策會議將格外熱鬧，內部的鷹派已全面出動，主張現在正是辯論縮減刺激計畫的時候。ECB可能進一步放慢購債計畫的腳步，但ECB總裁拉加德可能強調，這並不等同於削減購債。溝通事並不容易，風險在於市場將此舉解讀為鷹派，將會拉抬歐元匯價和提高歐洲國家公債的借貸成本。

9月20日：加拿大國會選舉

加拿大總理杜魯多宣布提前兩年舉行大選，現在卻面臨一場緊繃的選戰。杜魯多原本希望其抗疫和疫苗施打的政績，能助他攫取國會多數席次，但民調顯示，他所屬的執政黨自由黨，與奧圖爾的保守黨在民調上勢均力敵。全球市場向來不太關心加國的選舉，但由於自由黨提議對大型銀行加稅，且兩黨候選人均主張擴大支出，使此次選舉將備受關注。

9月21日-22日：美國討論退場的時間表

儘管美國8月非農就業數據疲弱，但市場仍未完全揚棄聯準會（Fed）在本月決策會議上可能宣布退場時程的預期。然而隨著市場已大致反應了Fed年底開始縮減購債的消息，現在關注的焦點將放在美國何時啟動升息 。Fed主席鮑爾可能再度強調，縮減購債和升息是兩碼事，且目前通膨竄高僅是暫時現象。聯邦資金期貨交易顯示，Fed應會在2023年初首度升息。

9月23日：挪威可望升息

挪威可望升息與擺脫零利率，成為G10中率先調高基準利率的經濟體。升息也將展現挪威不受疫情升溫影響的意志，把重心放在經濟強勁復甦上面。

投資人預期挪威央行會升息，但確認一家主要國家央行付諸行動緊縮，而非僅是口頭說說而已，尤其是紐西蘭在上個月意外放棄升息，對仰賴廉價資金的市場來說，這仍為一個重要時刻，。

9月26日：德國大選

已連續贏得四次大選的德國總理梅克爾，將於在位15餘年後將交棒，但這次選舉的後果可能更難預料，尤其是民調顯示，中間偏左的社民黨已領先梅克爾所屬的基民／基社聯盟，為15年來首見。市場將面臨兩項關鍵問題。首先，新政府對國內和歐洲的財政政策會帶來何種影響？其次 ，這對歐洲整合的意義為何？

9月29日：日本將決定下任首相

受日本新冠疫情惡化影響，日本首相菅義偉的支持率暴跌，他已決定不再參選自民黨黨魁，並將辭去首相一職，使日本政壇出現意外的轉折。可能的黨魁人選包括日本前外相岸田文雄、以及主導日本疫苗施打作業的、人氣高漲的行政改革大臣河野太郎。由於自民黨在眾議院占多數，在29日贏得黨魁者將成為下任首相，並須在11月28日前宣布舉行大選。

不久的將來、美國債務上限問題

事實上，美國財政部在一個月前已觸及28兆美元的債務上限，但財政部透過動支自身的銀行帳戶，把耗盡舉債空間的時點押後。然而這一天可能很快到來，可能是在10月，屆時財政部將無資金履行債務。

美國國會必須在本月調高或凍結舉債上限，才能避免政府關門或技術性違約。反對民主黨所提3.5兆基建計畫的共和黨參議員，已揚言反對調高舉債上限。

在2011年，標普全球公司基於舉債上限爭議，把美國的主權債信評級從AAA調降為AA+，惠譽這回也可能跟進，屆時將只有穆迪仍給予美國AAA評級。

儘管目前未有跡象顯示債市正反映違約的可能性，但能有變數。NatWest公司的分析團隊說，華府將會有一個難忘的9月。