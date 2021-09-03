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中芯再傳高層人事異動 董事長周子學辭任、高永崗暫代

記者林則宏／綜合報導
中芯國際3日晚間公告，公司董事長周子學因個人身體原因辭任，由首席財務官兼公司秘書高永崗代理董事長。（取自中芯國際官網）
中芯國際3日晚間公告，公司董事長周子學因個人身體原因辭任，由首席財務官兼公司秘書高永崗代理董事長。（取自中芯國際官網）

中國晶圓代龍頭廠中芯國際3日晚間公告高層異動消息，公司董事長董事周子學因個人身體原因辭任，即日生效；中芯執行董事、首席財務官兼公司秘書高永崗獲委任為代理董事長，履行董事長職責。

中芯國際近年來高層人事異動消息經常引發外界關注。對於周子學此次突然宣布辭職，中國「證券時報」稱應屬於正常調整，界內人士也認為無須過度解讀，中芯國際當前產能滿載，基本面依然紮實。

周子學現年65歲，長期在中國工業和信息化部任職，2015年3月出任中芯國際董事長前，為工業和信息化部總經濟師。辭任董事長職務後，周子學仍將繼續擔任中芯國際執行董事。

「21世紀經濟報導」稱，周子學去年年薪約人民幣700萬元。在周子學擔任董事長的六年半期間，中芯國際順利返回上海科創板上市，業績也創下新高。今年上半年中芯國際營收達到人民幣160.9億元，年比增加22.3%；凈利52.41億元，增加278.1%。

根據中芯國際公告，高永崗為中國南開大學管理學博士，擁有逾30年企業管理經驗，曾擔任多個企業或機構的財務或企業負責人，目前仍身兼中國會計學會常務理事、上海證券交易所科創板上市委員會委員等職務。

高永崗於2009年出任中芯國際非執行董事，2014年2月17日任首席財務官，2020年11月11日獲委任為中芯國際公司秘書。

對於中芯國際此次高層人事異動，芯謀研究（ICwise）首席分析師顧文軍接受「21世紀經濟報導」訪問時表示，中芯國際當前依舊面臨諸多挑戰。被美國政府列入「實體清單」對中芯是一次非比尋常的打擊，中芯14奈米和28奈米的設備供應也出現延遲。

此外，目前中國國內產業大發展，製造業的新主體如雨後春筍般到處動土，「暴力挖人」頻傳。中芯在內外多種因素下面臨著人員嚴重流失、團隊本地化不足等挑戰，人才問題仍會是中芯新任董事長面臨的嚴峻考驗。

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