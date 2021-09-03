就業數據不佳 股指小幅回跌

8月就業報告不如預期，道瓊工業平均指數回落，史坦普500指數從歷史高點下滑。美聯社

在8月就業 報告不如預期後，道瓊工業平均指數回落，史坦普500指數從歷史高點下滑，顯示delta變種病毒 對經濟復甦造成明顯影響。

道指下跌74.73點或0.21%至3萬5369.09點，而史指小幅下跌1.52點或0.03%至4535.43點。受科技股支撐，那斯達克綜合指數上漲32.34點或0.21%至1萬5363.52點。

勞工部表示，8月非農就業人數新增23.5萬人，低於《道瓊》調查經濟學者預計的72萬。該數字與7月上修後的105.3萬人相比顯著放緩，同時新冠肺炎的delta變種病毒導致某些州和城市重新實施限令。

聯準會(Fed)主席鮑爾強調，在開始退出大規模債券購買計畫前，需要有更強勁的就業數據，而令人失望的報告可能會改變Fed開始縮減規模的預期時程。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「令人驚訝的低就業人數給縮減購債前景蒙上陰影，因為8月僅新增23.5萬個就業崗位，這可能會讓Fed暫停並延後宣布其債券縮減計畫。」「許多人都認為Fed將在本月FOMC會議上宣布縮減計畫，而這已經不太可能了。」

BMO Wealth Management首席投資策略師馬勇宇(Yung-yu Ma)表示，就業報告對美國經濟的長期成長軌跡提出質疑，但對Fed的影響似乎在3日交易中被抵銷，「初步反應比較難受，但現在至少有些安慰，因為Fed延後縮表，並且可能總體上寬鬆時間會更長，至少給市場帶來一些安慰。」

Fed還將研究疫情對8月招聘活動的影響。變種病毒一直是經濟的不確定因素，可能影響Fed考慮收緊寬鬆政策。就業報告表示，2020年受疫情打擊最嚴重的行業休閒和酒店業，8月新增就業崗位為零。

包括蘋果和輝達(Nvidia)在內的主要科技股小幅上漲支撐了股指。包括Lennar和PulteGroup在內的房屋建商股以及郵輪股都面臨壓力。美國運通是道指表現最差的個股。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示，Delta變種病毒的影響在未來幾個月可能會減弱，一些州的病例和住院人數現在正在下降，整體報告相較於表面數字更傾向是「喜憂參半」。

他說，「有理由相信情況正在改善，未來幾個月會有更好的就業數據。」

拜登 總統在新聞發布會吹捧上任以來平均每月就業成長和每周申領失業救濟金人數減少，並呼籲增加疫苗接種並要求國會通過基礎建設和預算法案。拜登還表示，各州應考慮使用聯邦救濟金來延長本周到期的失業救濟金。

拜登說：「即使取得部分進展，我們也還未達到完全經濟復甦。」