亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

財經網站CNBC報導，由於疫情 期間創新低的利率水準，亞太大城市房價 高漲。疫苗接種速度加快和部分國家邁向疫後復甦，也是市場樂觀情緒升高的原因。部分地區房市過熱，導致外界預期政府可能打房，或以其他財政或貨幣政策進行干預。

根據房地產諮詢業者Knight Frank亞太住宅研究主管Vctoric Garrett，6月底的亞太區房價比去年同期上漲6.4%，年增幅是四年來最大。

仲量聯行市場研究和戰略部門全球主管Sean Coghlan說，潛在買主多於求售的房屋，使競標戰更激烈，加上有大筆資金鎖定房地產，房價因此漲很凶。

一位新加坡 不動產經紀人形容亞洲房市像是「打了類固醇」。

PropertyLimBrothers的Kenneth Tan說：「有些買主甚至不看房，他們只在外面瞧瞧或看導覽影片就出價了。」

Tan說，競標很誇張，掛出求售告示後，會有人捧現金來買房，估價300萬星元（台幣約6,285萬元）以上的房子可能加價多達80萬星元（台幣大約1,676萬元）賣出。估價逾100萬星元的房子也有人多掏8萬星元現金搶著買。

全現金買房的比率增加，尤其是400萬到800萬星元之間的房子。

新加坡最大房仲業者之一Propnex的執行長Mohamed Ismail Gafoor說，開發商一直在搶地，彼此競價，將把房價推得更高：「大家知道明年房價還會漲，因為土地成本和營建費用都不會降下來。這是為什麼大家急著現在買的原因。」

仲量聯行亞太區資本市場研究主管Regina Lim說，房市榮景有部分原因是疫情期間的低利率、寬鬆貨幣政策，和「財富分配不均」，除非干預，否則「房價可能跟著收入和財富持續升值」。

分析師認為， 南韓8月宣布3年來首度升息，就是因為房價飆升而債務增加；紐西蘭料將升息，但最近群聚感染擴大，央行暫時按兵不動；新加坡則可能推出更多打房措施。