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北京證交所將問世 分析指與滬、深交所「3點差異」

記者蔡敏姿／即時報導
北京證券交易所成立後，將與滬、深交易所在大陸資本市場形成三足鼎立。(路透)
北京證券交易所成立後，將與滬、深交易所在大陸資本市場形成三足鼎立。(路透)

中國國家主席習近平2日宣布，深化新三板改革，將設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。專家分析，北京證券交易所成立後，將與滬、深交易所形成三足鼎立，在服務區位、經濟定位、上市主體略有不同。

新華網報導，「設立北京證券交易所意義重大，不僅將拉動區域均衡發展，也將解決中小創新企業的融資難題，穩定經濟社會發展。」中國市場學會金融委員付立春說。

銀泰證券股轉業務部總經理張可亮認為，北京證券交易所的設立，補足資本市場在支持中小民營企業方面的不足，標誌著中國開啟三個市場共同服務實體經濟、服務科技創新的新格局。

張可亮解釋，上交所在區位上重點服務長三角、江浙滬，在定位上服務硬科技。深交所在區位上重點服務珠三角、大灣區，在定位上服務新經濟。而北京交易所則在區位上重點服務京津冀，乃至整個北方地區，在定位上服務創新型中小民營企業。

從北京證券交易所的定位來看，付立春分析，未來上市主體將主要有三類企業：一是新三板的既有掛牌企業，二是創新創業型企業，三是中小成長型企業。

中國證監會表示，北京證券交易所仍是新三板的一部分，與創新層、基礎層一起組成「升級版」新三板。新三板自2013年運營以來，已成為資本市場服務中小企業的重要平台。中小企業在推動經濟增長、促進科技創新、增加就業等方面具有重要角色。

對於北京證券交易所與滬、深交易所以及新三板的未來發展模式，中國證監會表示，要處理好「兩個關係」：一是北京證券交易所與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通；二是北京證券交易所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

北京 證券 中國

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