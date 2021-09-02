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首申失業數據佳 史指那指再創高

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首申失業數據佳 史指那指再創高

財經新聞組／綜合報導
美國每周申請失業救濟金人數達到新冠疫情危機爆發以來最低水平，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再攀升至新高。美聯社
美國每周申請失業救濟金人數達到新冠疫情危機爆發以來最低水平，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再攀升至新高。美聯社

美國每周申請失業救濟金人數達到新冠疫情危機爆發以來最低水平，史坦普500指數和那斯達克綜合指數再攀升至新高。

史指上漲12.86點或0.26%至4536.95 點，創2021年的第54個收盤新高紀錄。道瓊工業平均指數上漲131.29點或0.37%至3萬5443.82 點，主因Walgreens和雪佛龍(Chevron)提振。以科技股為主的那指上漲21.8點或0.14%至1萬5331.18點，也創下收盤紀錄。

截至8月28日當周，首次申請失業保險金人數為34萬人，低於《道瓊》估計的34.5萬人。該數字也是2020年3月以來的最低水平。

重要的8月就業報告將在3日發布，投資人密切關注該報告以了解聯準會(Fed)會多快取消寬鬆貨幣政策。經濟學家預測，當月新增就業崗位72萬個，低於7月的94.3萬個。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「隨著初請失業金人數降至疫情低點，展望3日的就業報告，肯定會有些樂觀預期。」「可能會經歷一些拉扯。一方面，就業報告穩健是經濟復甦的積極現象；另一方面，它也支持Fed開始縮減購債規模。」

Fed主席鮑爾強調，在開始退出其大規模債券購買計畫之前，需要有更多強勁的就業數據作為佐證，讓人更加關注3日的就業報告。

在公布上季財報後，Chewy和Five Below的股價分別下跌9.32%和13.01%。電動車充電系統製造商ChargePoint在公布出色的上季財報後股價上漲8.09%。

9月是一年中季節性最疲軟的月份之一，但由於技術面依然穩固，且疫情導致的經濟重新開放仍在繼續，因此許多人對市場持建設性看法。

瑞士信貸發表報告表示：「由於美股的低波動性、持續走升、廣度、成交量部位和情緒指標都看來都是正向的，我們認為漲勢將進一步延續至新高。」

就業 疫情 指數

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