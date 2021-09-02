人力短缺嚴重 奧勒岡州麥當勞招聘14歲青少年

美國奧勒岡州梅德福市（Medford）一間麥當勞餐廳近日在門外掛上巨大徵人廣告：「現在招聘14歲及15歲員工」。路透

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致許多產業人力嚴重短缺。美國 奧勒岡州梅德福市（Medford）一間麥當勞 餐廳近日在門外掛上巨大徵人廣告：「現在招聘14歲及15歲員工」。

美國財經內幕（Business Insider）網站報導，麥當勞畢德爾路（Biddle Road）分店老闆柯爾曼（Heather Coleman）表示，「我們總是有人員不足的問題」，但在她家族經營麥當勞分店的40年歷史中，缺工狀況從未如此嚴重。

柯爾曼說，全國各地有許多速食店，因人手短缺被迫暫停內用，僅靠「得來速」營業。先前她將自家餐廳的最低時薪提高到15美元，但應徵人數還是不如預期。她將年齡限制放寬到14歲、15歲後，2周內約有25人前來應徵。

「今日美國報」（USA Today）報導，長期以來，美國速食業嚴重仰賴年輕人力，主要是16歲（含）以上員工。

在疫情衝擊下，速食連鎖店正面臨員工流動率高、應徵人數少的問題，許多餐廳都被迫開始尋找更年輕的員工。

受到缺工影響，德州炸雞連鎖店 Layne's Chicken Fingers將10幾歲至20歲出頭的員工拔擢為主管，甚至有人年薪超過5萬美元。該公司執行長利德（Garrett Reed）表示，由於缺少較年長、更有經驗的員工，他只能仰賴16、17歲的員工來經營新店。

據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）資料，國內16至19歲的年輕人年收入約2萬8860美元。

針對未成年人的勞動法規因州而異，聯邦勞工部 則將非農工作的年齡下限訂為14歲。14歲和15歲的青少年可在餐館和速食店工作，惟需遵守每周工時規範。

根據規定，未成年勞工有權獲得與其他勞工相同的最低薪資。不過，在最長90天的培訓期中，20歲以下勞工的時薪可低至4.25美元。