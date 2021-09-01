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前債券天王葛洛斯：跟現金一樣 債券是「投資垃圾」

編譯季晶晶／綜合外電
葛洛斯說債券跟現金一樣是「投資垃圾」。(路透)
葛洛斯說債券跟現金一樣是「投資垃圾」。(路透)

昔日的債券天王葛洛斯（Bill Gross）在他的網站上發布一篇投資前景表示，長期公債的殖利率太低，買進這些債券的基金該歸類到「投資垃圾桶」。

他說，未來12個月，10年期公債殖利率可能會從目前的大約1.3%攀升至2%，投資人將損失3%左右。如果企業獲利成長不符市場厚望，股票也可能落入「垃圾」級別。

1970年代共同創辦太平洋投資管理公司、2019年退休的葛洛斯說：「很長一段時間，現金一直是垃圾，但現在有了新的競爭者。 中長期債券基金肯定在那個垃圾桶裡，股票也會跟進嗎？企業獲利成長最好在兩位數以上，否則他們也會加入這輛垃圾車。」

現年的77歲的葛洛斯看空債券有段日子了。他今年3月表示，在殖利率1.25%左右開始做空美債。殖利率原本下滑，但最近走升，田為疫情復熾引發經濟成長的疑慮。

他在周一的文章裡說，目前的殖利率「除了往上走別無法去處」。透過量化寬鬆計畫吸收大約60%公債發行的聯準會，可能很快縮減購債規模，但此時外國央行和投資人的需求都在減弱，而財字赤字至少1.5兆美元，意味公債供給仍高。

葛洛斯寫道：「私人市場在2022年中期之後吸收這未來60%的意願有多高？如果通膨率在那之前回到2%多一點的目標，就可以避免『退場恐慌』，但我們還能負擔多少財政支出計畫而毋需以更高利率為代價？」

殖利率 投資 債券

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