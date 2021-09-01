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大仁說財經 | 9月向來是全年最糟？倒也未必

文／張大仁
9月在歷史上是全年表現最糟單月。（路透）
9月在歷史上是全年表現最糟單月。（路透）

投資人如果對股市歷史擁有深入的了解，那麼此刻可能會想略作調整，然後開始唱被譽為龐克教父的「年輕歲月」 (Green Day)的那首歌：「9月結束時再叫醒我」。因為每年第9個月傳統上是股市一年中最糟的月份。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，史坦普500指數在9月平均下跌約0.5%。

在過去半個世紀裡，除了2月小跌之外，股價指數平均每隔一個月就會上漲。

2020年9月當然不會辜負這塊聲名狼藉的招牌，史指去年9月下跌近4%。當然，事實證明，這只是後新冠疫情的爆發性反彈中的一個短暫的異數。

今年9月也有可能是糟糕的月份，看看那些頭條新聞就可預測，也因為史指已連續7個月上漲，股市創下歷史新高。

FactSet資深收益分析師巴特斯(John Butters)表示，即使今年企業獲利飆升，但史指的本益比仍遠高於其5年和10年平均水平。

聯準會(Fed)本月下旬將召開政策會議。Fed主席鮑爾(Jerome Powell)上月向投資人保證不會過早削減或縮減其債券購買計畫。但投資人還是會密切關注鮑爾說的每一句話，以尋找有關縮表的最新線索。

此外，對新冠疫情的擔憂也沒有消失。

即使各州和地方政府的確會試圖避免另一輪嚴格的封鎖，但包括谷歌、蘋果和臉書在內的大型企業都將重返辦公室的規畫延後到2022年。

新學年的開始也帶來巨大的風險，特別是因為12歲以下的孩子都還沒有接種疫苗。

●9月通常很糟糕，但也不一定

即使排除諸多利空消息，值得提醒投資人的是，在9月進行買賣不必然是個好主意。一方面，最好保持充分投資以使收益最大化，而不是試圖視時波段操作。

當然，投資人的投資組合可能會在此過程中受到打擊，但大多數投資人、尤其是專業投資人，只要允許，通常都會發現很難完美地把握市場觸底和登頂的時間。

對美股而言，9月不一定是艱難的月份。雖然在去年9月大幅回落，但史指在2017年、2018年和2019年的9月都呈上漲。

根據Bespoke Investment Group的歷史統計，自1945年以來，史指已有15次連漲7個月以上紀錄。歷史顯示，股指通常會繼續靠這種動能攀升。Bespoke指出，連漲8個月的次數有10次，史指在連漲7個月之後的下一個月上漲1.6%。

LPL的迪垂克承認，今年9月可能的暴跌或許可以再次避免，而且股市的反彈可能會再持續一段時間。

他發表報告表示：「我們仍然相信股市將繼續走高，投資人應善用任何回跌作為增加核心持股的機會。」

迪垂克指出，在最近14次連漲7個月走勢中，史指在接下來6個月上漲的次數有13次，在此期間的平均漲幅為7.8%。

投資 鮑爾 疫情

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