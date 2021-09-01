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史指九月首日持平 那指勉力再創新高

財經新聞組／綜合報導
史坦普500指數在9月第一個交易日收盤持平，因為科技股的強勢消退，而投資人消化了令人失望的就業數據。(美聯社)
史坦普500指數在9月第一個交易日收盤持平，因為科技股的強勢消退，而投資人消化了令人失望的就業數據。(美聯社)

史坦普500指數在9月第一個交易日收盤持平，因為科技股的強勢消退，而投資人消化了令人失望的就業數據。

由於能源類股跌幅抵銷了公用事業和房產類股的漲幅，史指小漲1.41點或0.03%至4524.09點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲50.15點或0.33%至1萬5309.38點，盤中一度上漲0.8%觸及歷史新高。蘋果盤中上漲2%至歷史新高，但收盤漲幅縮減至0.45%。道瓊工業平均指數下跌48.2點或0.14%至3萬5312.53點。

根據薪資服務公司ADP的統計，美國企業8月創造的就業崗位遠低於預期，私營就業人數僅增加37.4萬人，遠低於《道瓊》估計的60萬。

E-Trade投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)表示：「由於聯準會(Fed)對勞動市場方面的改善壓力如此之大，這可能代表了就業成長出現停滯。」「但這對股市來說可能是件好事，因為這意味著寬鬆貨幣政策將會持續。」

ADP報告是3日發布的8月正式非農就業報告領先指標。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，8月將創造72萬個就業崗位，失業率降至5.2%。

在摩根大通預測將上漲90%後，太陽能股Sunrun飆升6.21%。

在「女股神」伍德(Cathie Wood)透露在下跌時買進近20萬股後，Zoom Video股價在31日暴跌16%後小幅反彈0.47%。

主要股指8月走勢強勁。史指當月上漲2.9%，連續第7個月上漲，並創下2017年來單月最佳漲幅。那指連漲3月，漲幅約4%；道指雖然落後，也上漲1.2%。

今年以來，史指走勢相當平穩，上漲逾20%，甚至沒有出現過5%的修正，已連續296天收於200日移動均線之上。

因此，就因為股市自去年10月之後就沒有出現重大修正，再加上備受期待的Fed 9月會議以及對delta變種病毒的持續擔憂，有些策略師預期9月會出現修正。

LPL Financial首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示：「即使這波牛市對2021年幾乎所有的利空都不屑一顧，但不要忘記，從歷史上來看，9月是一年中股市最糟的月份。」「即使是去年，在自2020年3月低點的大幅反彈後，9月中旬也出現近10%的拉回走勢。」

他補充說，任何回跌都可能只是短期的，並控制在5%至8%的範圍內，「這個牛市依然活躍，我們將任何潛在的回跌視為低接機會。」

就業 指數 道瓊

上一則

美8月ADP就業報告不如預期 Delta變種病毒害的

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